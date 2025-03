BVB bekommt eklatante Schwäche nicht in den Griff – die Folgen sind verheerend

Borussia Dortmund verliert auch in Leipzig (0:2) und versinkt mehr und mehr im Niemandsland der Tabelle. Auf Platz elf stehend, rücken die internationalen Plätze immer mehr in weite Ferne. Die Mannschaft von Niko Kovac verliert die Champions-League-Qualifikation aus den Augen.

Mitverantwortlich für diese absolut gebrauchte (Bundesliga-)Saison ist auch eine Schwäche, die sich seit vielen Monaten durchzieht. Nach einer guten Champions-League-Partie kann Borussia Dortmund den Schwung nicht mit in die Bundesliga nehmen.

Borussia Dortmund lässt Königsklassen-Aufwind einmal mehr vermissen

Zehn der letzten zwölf Bundesligapartien nach einem Sieg in der Champions League hat der BVB nicht gewinnen können. Das ist eine ganz erschreckende Statistik, die verdeutlicht, wie schwach die letzten Monate der Borussen in der Liga waren. Auf der europäischen Bühne bringt der BVB regelmäßig gute Leistungen auf dem Platz – sowohl in der letzten als auch der laufenden Saison. In der Bundesliga gelingt das überhaupt nicht.

In der laufenden Saison gelang es Schwarz-Gelb nur ein einziges Mal, nach einem Erfolg in der Champions League auch in der Bundesliga dreifach zu punkten: auswärts beim 1. FC Heidenheim (2:1) unter Interimscoach Mike Tullberg. Zuvor gewann man im heimischen Westfalenstadion mit 3:1 gegen Shaktar Donezk.

Sowohl unter Ex-Coach Nuri Sahin als auch unter Kovac schaffte der BVB dies nicht. „Es wird immer gesagt, dass wir nach der Champions League Probleme haben und keine Spiele gewinnen können. Mich nervt es extrem. Aber wir haben es mal wieder nicht geschafft, nach einem Sieg in der Champions League auch in der Liga zu gewinnen. Das ist extrem bitter“, sagte BVB-Mittelfeldstratege Pascal Groß zu diesem Thema.

Champions-League-Knockout rückt immer näher

Ob in Brügge (3:0), gegen Celtic Glasgow (7:1), gegen Graz (1:0), in Zagreb (3:0), bei Sporting Lissabon (3:0) oder in Lille (2:1) – der BVB holte nach diesen Spielen in der Bundesliga einen mageren Punkt. Ausgerechnet gegen die Bayern (1:1). Jedes andere Spiel ging verloren, die allermeisten davon auswärts.

Im kommenden Jahr wird der BVB aller Voraussicht nach nicht Königsklasse spielen. Sieben Punkte trennen Schwarz-Gelb von Platz vier, fünf Punkte sind es schon auf Platz fünf. Es ist und bleibt eine Horror-Saison – auch wegen der Schwäche nach Champions-League-Erfolgen.