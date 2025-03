Borussia Dortmund: Königsklasse ade? BVB-Stars schlagen deutliche Töne an

Borussia Dortmund verliert ein unfassbar wichtiges Spiel in Leipzig mit 0:2! Die Mannschaft von Niko Kovac verzweifelt dabei an RB-Star Xavi Simons und der eigenen Chancenverwertung. Mit Blick auf den restlichen Saisonverlauf könnte diese Pleite der Schlussstrich für ein ganz wichtiges Ziel sein.

Borussia Dortmund hat den Anspruch, jedes Jahr in der Königsklasse zu spielen. Mit Blick auf das kommende Jahr steht dies jedoch auf der Kippe. Auch einige BVB-Stars glauben nicht mehr an die Qualifikation für die ganz große Bühne des europäischen Fußballs.

Borussia Dortmund: Groß glaubt nicht mehr an Königsklassen-Platz

Sieben bis zehn Punkte Rückstand auf Platz vier und Platz elf – das ist die bittere Realität für Schwarz-Gelb. Die (Bundesliga-)Saison des BVB wird immer mehr zu einer Horrorspielzeit. Es droht der Super-Gau, das Verpassen der Champions League rückt immer näher.

Wie sieht es in der Mannschaft, in den Köpfen der Spieler aus? Nach dem Spiel in Leipzig sind Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mittelfeldstratege Pascal Groß sehr deutlich geworden. „Wir müssen kleine Brötchen packen, wir sollen mal wieder Spiele gewinnen. Aber natürlich, es wird immer unrealistischer“, so Groß gegenüber „Sky“.

Auf die Nachfrage, ob Platz fünf oder sechs – also das Erreichen der Europa League – ein Erfolg für den BVB wäre, antwortete Groß mit einem klaren „Nein“. „Aber für unsere Situation, da, wo wir jetzt stehen, wäre es ein Erfolg. Aber ich bin mit anderen Erwartungen hierhergekommen“, fügte er hinzu.

Champions-League-Qualifikation „fast unmöglich“

Schlotterbeck sah es ähnlich und wurde sogar noch deutlicher. „Ja, einen Haken an das Ziel zu machen ist schwer, aber es ist fast unmöglich. Wir geben weiterhin unser Bestes, aber die Chance ist sehr gering“, so der deutsche Nationalspieler. „Wir müssen nach der Länderspielpause Vollgas geben und ein gutes Spiel gegen Mainz zeigen. Es kommen noch wichtige Wochen“, ergänzte der Innenverteidiger.

Die Hoffnung auf ein erfolgreiches Ende dieser so verkorksten Saison schwindet immer weiter. Auch die BVB-Akteure selbst verlieren den Glauben an die Champions-League-Qualifikation. Erstmals seit zehn Jahren wird Schwarz-Gelb wohl nicht an der Endrunde der Königsklasse teilnehmen.