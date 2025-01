Borussia Dortmund plant Transfer-Hammer! BVB ist heiß auf nächsten Bundesliga-Star

In den vergangenen Jahren hat sich Borussia Dortmund immer wieder bei der Bundesliga-Konkurrenz bedient. Allein im Sommer sind mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Serhou Guirassy drei Spieler aus Stuttgart und Hoffenheim in die Revierstadt gewechselt.

Dabei scheint Borussia Dortmund wohl gefallen dran zu haben. So sollen die Schwarzgelben jetzt an einem weiteren Bundesliga-Star interessiert sein, der gerade heiß begehrt ist. Bekommt der BVB den Zuschlag?

Borussia Dortmund: Nächster Bundesliga-Star im Visier

Kommt wieder ein Bundesliga-Spieler zu Borussia Dortmund? Der Rechtsverteidiger vom 1. FSV Mainz 05 hat es wohl den BVB-Bossen angetan. Wie das Portal „fussballtransfers.com“ berichtet, gehören die Schwarzgelben zu den zahlreichen Interessenten, die Caci unter Vertrag nehmen wollen.

Auch interessant: Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp: Sitzt er bald wieder auf der Trainerbank? Seine Antwort ist deutlich

Der 27-Jährige wird neben dem Revierklub unter anderem noch vom FC Valencia, Aston Villa, dem FC Fulham und Benfica Lissabon ganz genau beobachtet. Im vergangenen Sommer soll sich nach Informationen der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ der SC Freiburg bereits intensiv mit einer Verpflichtung des Mainzers befasst haben.

Beim Bundesligisten ist Caci aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. In der laufenden Saison stand der Franzose in allen 17 Spielen immer in der Startelf und bereitete bislang vier Treffer vor. Mainz spielte eine starke Hinrunde, die mit Platz fünf abgeschlossen wurde.

Schnappt der BVB wieder bei der Konkurrenz zu?

Was Borussia Dortmund und den vielen Interessenten besonders an Caci gefällt, ist seine Vielseitigkeit. Der französische Profi ist ein typischer Allrounder und kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Innen- und Außenverteidigung eingesetzt werden. Dort überzeugt er überall auch immer. Für den BVB wäre er damit ideal, um bei möglichen Ausfällen auf den Positionen spielen zu können.

Da er noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, wäre auch eine Ablösesumme fällig. Für die aktuelle Winter-Transferperiode ist nicht davon auszugehen, dass Mainz seinen Stammspieler einfach so abgeben wird – vor allem nicht an einen direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze. Da müssten Sebastian Kehl und Co. schon ordentlich Geld auf den Tisch legen. Spannend wird es also dann erst im Sommer, falls der BVB noch an Caci interessiert sein sollte.

Mehr Nachrichten für dich:

Es wäre der nächste Spieler aus der Bundesliga, den die Dortmunder dann holen würden. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Stars von der Konkurrenz abgekauft. Kommt mit Caci der nächste dazu?