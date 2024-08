Borussia Dortmund: Jetzt scheint es wahr zu werden – Supertalent kurz vor Abgang

Hinter Borussia Dortmund liegen wilde Wochen! Zahlreiche Spieler haben den Verein verlassen, einige Neuzugänge sind dazugekommen. Das war’s aber noch lange nicht für den BVB.

Bis zum Ende des Transferfensters wird sich sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite noch etwas tun. Um Paris Brunner gibt es jetzt spannende Neuigkeiten. Das Supertalent steht kurz vor einem Abschied von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Brunner-Abgang steht bevor

Eigentlich hatte BVB-Boss Lars Ricken zuletzt erklärt, große Hoffnung zu haben, dass Paris Brunner doch noch bei Borussia Dortmund bleiben könnte. Nun aber zeichnet sich ein Abgang des Top-Talents immer mehr an. Die Gerüchte der letzten Tage scheinen sich nämlich zu bestätigen.

Die AS Monaco soll laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge sogar ein erstes Angebot abgegeben haben. Transferinsider Fabrizio Romano berichtet sogar, dass der Wechsel ins Fürstentum bevorstehe. Demnach kassiert der BVB eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro. Boni wurden in dem Deal auch verhandelt.

In der kommenden Woche soll Brunner den Vertrag in Monaco unterschreiben. Allerdings bleibt er nicht beim französischen Top-Klub. Der Stürmer soll direkt für eine Saison an den belgischen Partnerverein Cercle Brügge verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

BVB mit Offerte noch nicht zufrieden

Aus Deutschland hingegen ist zu hören, dass Borussia Dortmund mit dem Angebot noch nicht zufrieden sei. Wie „Sky“ berichtet, wollen die BVB-Bosse rund fünf Millionen Euro. Dazu wollen die Schwarzgelben eine Rückkaufoption oder eine hohe Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf im Vertrag verankern lassen.

Bis der Wechsel also fix wird, müssen sich alle Beteiligten einigen. Da Brunner beim BVB nur noch einen Vertrag bis Sommer 2025 hat und somit ablösefrei wäre, ist davon auszugehen, dass die Dortmunder früher oder später dem Deal zustimmen werden, damit er nicht platzt.