Brügge – BVB: Nicht Gittens! ER wird zum gefeierten Helden

Start nach Maß! Borussia Dortmund feiert beim FC Brügge einen wichtigen Sieg und holt damit auch die ersten drei Punkte der neuen Champions-League-Saison. Dank eines Doppelpacks von Jamie Gittens und eines Elfmeters von Serhou Guirassy gewinnt der BVB mit 3:0 beim belgischen Meister.

Lange Zeit sah es aber sehr zäh für den BVB aus, der von Glück sprechen konnte, dass es ein Auswärtssieg wurde. Denn mal wieder zeigte Gregor Kobel eine überragende Leistung und wurde von den Fans zum gefeierten Helden.

Brügge – BVB: Gittens Matchwinner, Kobel der gefeierte Held

Die Tore erzielten beim BVB andere Spieler, doch Gregor Kobel war der Hauptgrund, warum Brügge am Mittwochabend nicht jubeln konnte. Der Torhüter war einmal mehr der beste Dortmunder auf dem Platz, verhinderte früh einen Rückstand.

In der 12. Minute scheiterte zunächst Onyedika nach mehreren geblockten Schüssen am Schweizer Schlussmann, der stark parierte. Danach hatten aber Kobel und der BVB Glück, dass im Nachschuss der Ball vom Vetlesen aus fünf Metern an die Latte krachte.

So ging es dann im gesamten Spiel weiter. Wann immer Brügge vors Tor der Schwarzgelben kam, wurde es gefühlt brandgefährlich. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Vetlesen, der Kobel zur nächsten Glanztat zwang. Insgesamt hatte der Torwart fünf wichtige Paraden, die einen Rückstand verhinderten.

„Unsere Mauer“

Kobel durfte dann in der Schlussphase gemeinsam mit seinem Team jubeln, als Jamie Gittens mit einem Doppelpack den BVB auf die Siegerstraße brachte. In der Nachspielzeit erhöhte Serhou Guriassy auf 3:0 und bescherte den Dortmundern damit die ersten drei Punkte der neuen Cahmpions-League-Saison.

Die „Man of the Match“-Trophäe bekam nach der Partie übrigens Gittens. Für viele Fans zurecht, aber auch Kobel hätte sie ihrer Meinung nach verdient.

„Was Kobel heute wieder gezeigt hat, war überragend“, „Unsere Mauer hat uns wieder vor einer Niederlage gerettet“ und „Kobel ist unsere Lebensversicherung. Wir haben ihm so viele Siege zu verdanken“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Weiter geht es für den BVB nun am Wochenende in der Bundesliga. Die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin gastiert beim VfB Stuttgart, der ebenfalls in der Champions League im Einsatz war. Gegen Real Madrid gab es eine bittere 1:3-Niederlage.