Borussia Dortmund trifft knallharte Maßnahme – diese BVB-Stars bekommen es zu spüren

Mit elf WM-Fahrern hat Borussia Dortmund die zweitmeisten Spieler in der Bundesliga für das Turnier in Katar abgestellt. Weil Deutschland, die USA und Belgien schon ausgeschieden sind, kehren acht von ihnen jedoch schon vorzeitig nach Dortmund zurück.

Anstatt in den Urlaub geht es für diese allerdings auf den Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Das hat einen besonderen Hintergrund.

Borussia Dortmund: Training statt Urlaub für WM-Fahrer

Bereits am Mittwoch (7. Dezember) geht es für die WM-Ausgeschiedenen wieder auf den Trainingsplatz. Laut „Bild“ und „Sport1“ wollen Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl die Zügel nochmal anziehen, bevor es für alle Borussen danach in den Urlaub geht.

Anstatt in die Sonne geht es für die WM-Fahrer somit in den Dortmunder-Schnee. Eine Woche wird dann in Brackel trainiert werden, ehe am kommenden Samstag (10. Dezember) der „Christmas Cup“ in Bukarest stattfinden wird. Dort wird der BVB auf Gastgeber Rapid und den italienischen Erstligisten AC Florenz treffen.

Borussia Dortmund will erfolgreiche Rückrunde

Die Maßnahme des Klubs soll bewirken, dass die Wohlfühloase, wie der BVB gerne genannt wird, in Zukunft verschwindet. Des Weiteren sollen die Extra-Trainingseinheiten die Profis auf die Rückrunde vorbereiten. In dieser stehen die Dortmunder – nach den letzten beiden Niederlagen gegen Wolfsburg und Gladbach und dem daraus resultierenden sechsten Platz – in der Bundesliga gehörig unter Druck.

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub werden die BVB-Stars laut den „Ruhr Nachrichten“ dann die Leistungstests vollziehen und anschließend vom 6. bis zum 14. Januar ein Winter-Trainingslager in Marbella bestreiten. Eine Woche nach der Rückkehr in die Heimat steht dann für den BVB das erste Pflichtspiel im neuen Jahr gegen den FC Augsburg auf dem Programm.