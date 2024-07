Borussia Dortmund: Star in der Kritik – jetzt spricht BVB-Boss Ricken Klartext

Sein erstes Jahr bei Borussia Dortmund war alles andere als gut. Fehlende Leistungen, enttäuschende Auftritte und einige kleine Verletzungen – Ramy Bensebaini war nicht die gewünschte Verstärkungen für den BVB. In den vergangenen Wochen gab es sogar einige Gerüchte, ob Schwarz-Gelb den Algerier bereits in diesem Sommer wieder abgibt.

Von vielen Seiten hagelte es eine Menge Kritik für Bensebaini. BVB-Sportchef Lars Ricken findet das unangemessen und stärkt seinem Schützling nun den Rücken. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund wurde mit Blick auf den Linksverteidiger deutlich.

Borussia Dortmund: Ricken stellt sich vor Bensebaini

Bensebaini kam im vergangenen Sommer für den abgewanderten Raphael Guerreiro zum BVB. Doch in die Fußstapfen konnte er kaum treten. Die Hinrunde war enttäuschend, dann fehlte er wegen des Afrika Cups und hinten raus war er noch verletzt – eine Debütsaison zum Vergessen.

Und doch weist Ricken die Kritik an den Afrikaner zurück. „Ramy Bensebaini wird mir zu kritisch gesehen. Ich freue mich, wenn er fit ist“, so der BVB-Boss gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Dass Bensebaini beim BVB eine zweite Chance erhalten wird, zeichnete sich bereits in den vergangenen Wochen ab. Rickens Worte dürften die endgültige Bestätigung dafür sein.

Nach seiner Innenbandverletzung wird er demnächst wieder in das Teamtraining einsteigen. Wie BVB-Coach Sahin erklärte, wird er im Zuge des Trainingslagers in Bad Ragaz (1. bis 9. August) wieder voll einsteigen.

Wird Bensebaini wieder Option eins?

Nach dem Abgang von Ian Maatsen ist Bensebaini derzeit Linksverteidiger Nummer eins beim BVB. Tom Rothe dürfte vorerst sein Herausforderer sein – Stand jetzt möchte Schwarz-Gelb hinten links nicht nachrüsten, der Fokus liegt derzeit auf der rechten Verteidigungsseite.

Nach einem dürftigen ersten Jahr und einem Sommer mit einigen Gerüchten wird er also wohl eine zweite Chance bekommen und sich erneut beweisen dürfen. Wird sein zweites Jahr besser als das erste? Jeder beim BVB würde sich das wohl wünschen.