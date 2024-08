Borussia Dortmund: Beier-Klartext nach Ankunft – BVB-Fans hören genau hin

Die Lücke in der Offensive ist geschlossen! Borussia Dortmund hat einen weiteren deutschen Nationalspieler verpflichtet: Maximilian Beier kommt von der TSG Hoffenheim und hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Beim BVB ist die Vorfreude auf den Neuzugang groß. Aber auch Beier kann es kaum abwarten, für Borussia Dortmund aufzulaufen. Unmittelbar nach der Ankunft beim Revierklub packte der 21-Jährige direkt über seine Ziele aus.

Borussia Dortmund: Beier ist da

Der Nachfolger von Niclas Füllkrug ist da! Borussia Dortmund hat Maximilian Beier vorgestellt. Der Offensivspieler kommt von der TSG Hoffenheim und hat einen Vertrag beim BVB bis Juni 2029 unterschrieben.

Beier spielte eine starke Saison bei den Hoffenheimern und weckte das Interesse zahlreicher Klubs. Den Zuschlag bekamen die Schwarzgelben. Verein und Trainerteam freut sich über den Neuzugang, der aber auch den Fans eine Freude bereiten wird.

Auf die Frage, worauf die Fans gespannt sein können, erklärte Beier auf dem vereinseigenen Kanal: „Ich kann offensiv alles spielen und bin variabel einsetzbar. Nuri will, dass ich mein Spiel spiele, vorne die Tiefe suche und gegen den Ball hart arbeite. Ich bin schnell und habe starken Zug zum Tor und arbeite viel gegen den Ball.“ Aber Beier arbeitet auch viel nach hinten für die Defensive und will der Mannschaft helfen, so gut es geht.

Beier will Titel gewinnen

In seiner noch jungen Karriere konnte Beier bislang noch keine großen sportlichen Erfolge feiern. Das soll sich bei Borussia Dortmund ändern. „Ich will Titel gewinnen“, lautet die mehr als nur klare Zielsetzung des 21-Jährigen. Das wird man in Dortmund gerne hören, denn der letzte Titel ist schon etwas her. In der Saison 2020/21 holte der BVB zuletzt den DFB-Pokal. Die letzte Meisterschaft liegt ebenfalls lange zurück. 2010/11 jubelten die Dortmunder.

Nach Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß und Yan Couto (Leihe) ist Beier der fünfte Neuzugang für den Revierklub. Für Beier hat der BVB bislang am meisten ausgegeben. Rund 30 Millionen Euro inklusive Boni zahlt der BVB an Hoffenheim. Für Anton hatte man 22,5 Millionen gezahlt, für Guirassy 18 Millionen und Groß sieben Millionen Euro.