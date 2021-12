Borussia Dortmund: 9 Corona-Fälle vor Topspiel in B-Junioren Bundesliga – Derby gegen Schalke abgesagt

Bitter für die B-Jugend-Spieler von Borussia Dortmund und Schalke 04!

Schon lange hatten sie sich auf das Derby in der B-Junioren Bundesliga West gefreut. An diesem Sonntag (5. Dezember) hätten die U17-Teams von Borussia Dortmund und Schalke 04 aufeinandertreffen sollen.

Borussia Dortmund - Schalke 04: Derby fällt ins Wasser!

Doch ein Corona-Ausbruch in der BVB-Mannschaft macht dem Ganzen vorläufig einen Strich durch die Rechnung. Gleich neun Spieler von Borussia Dortmund haben sich mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die WAZ. Daher musste das Spiel abgesagt werden.

Für Schalkes U17-Trainer Onur Cinel gab es keine andere Möglichkeit: „Wir haben eine Verantwortung unserer Mannschaft gegenüber. Die Gefahr, sich möglicherweise mit dem Coronavirus anzustecken, war einfach zu groß.“

Borussia Dortmund - Schalke 04: BVB-U17-Coach Sebastian Geppert und sein Team müssen das B-Jugend-Derby verschieben.

BVB und Schalke dominieren die U17-Bundesliga

Die Teams von Borussia Dortmund und Schalke 04 waren in den vergangenen Jahren regelmäßig das Maß aller Dinge in der B-Junioren Bundesliga West. In den zurückliegenden zehn Jahren ging der Meistertitel sieben Mal an die Mannschaften von BVB oder S04.

Auch in diesem Jahr mischt Schalke wieder ganz oben mit in der Tabelle. Nach sieben Spielen liegen die Königsblauen mit der perfekten Ausbeute von 21 Punkten auf dem 2. Platz. In der Tordifferenz ist Fortuna Düsseldorf um einen Treffer besser.

Die B-Jugend von Borussia Dortmund hatte erst sechs Spiele und holte dabei 13 Zähler. Für die BVB-Bubis wäre es am Sonntag also die perfekte Chance gewesen, um den Rückstand auf die Spitzengruppe der Tabelle zu verkürzen.

Nun müssen die Jugendteams von Borussia Dortmund und Schalke sich allerdings noch etwas gedulden. Am 2. März soll das Derby nachgeholt werden.

Borussia Dortmund - FC Bayern München in der Bundesliga

Für die Profis des BVB wird es an diesem Samstag hingegen ernst – und wie! Um 18.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Bundesliga den FC Bayern München.

In den vergangenen Jahren hatte dieser deutsche „Clasico“ regelmäßig an Glanz verloren, weil die Münchner häufig mit einem großen Punkte-Vorsprung durch die Saisons spazierten und der BVB ein ums andere Mal seine Probleme hatte. Doch in diesem Jahr liefern Borussia Dortmund und Bayern München sich bislang ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach 13 Spieltage haben die Bayern nur einen Punkt mehr als der BVB. (dhe)