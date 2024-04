Borussia Dortmund schaut neidisch zu: Leverkusen kostet es voll aus

Eine Woche nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Borussia Dortmund. Bei der Werkself hat der Freudentaumel längst nicht nachgelassen, noch immer sind die Fans in Feierlaune – und das wollen sie auch allen zeigen.

In Dortmund ist es für niemanden zu übersehen: Bayer Leverkusen ist Deutscher Meister – und kostet dies auch vollkommen aus. Für die Fans von Borussia Dortmund ist dies nur schwer zu ertragen.

Borussia Dortmund: Leverkusen zeigt es allen – „Deutscher Meister“

„Deutscher Meister“ – dieses Spruchband hing unübersehbar vor dem Gästeblock im Signal Iduna Park. Meisterschalen sind auf den Rängen zu sehen. Bayer Leverkusen und seine Fans genießen den Gewinn der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte in vollen Zügen.

Und auch der Verein selbst will allen zeigen, dass sie Meister sind. Der Mannschaftsbus fuhr mit einem „Meister“-Schal in der Windschutzscheibe am Signal Iduna Park vor und provozierte damit ein wenig die umstehenden Dortmund-Fans.

Dortmunds bittere Erinnerungen an das Meisterdrama

Für Borussia Dortmund ist es nur schwer zu ertragen. Zu frisch sind die Erinnerungen an das eigene Meisterdrama. Im vergangenen Jahr war der BVB mit einer Hand an der Schale, verspielte aber am aller letzten Spieltag noch die Meisterschaft.

Aber immerhin: Noch schlimmer wäre es für Borussia Dortmund wohl gewesen, wenn die Leverkusener in ihrem Stadion die Meisterschaft hätten fix machen können. Weil Bayern München am 28. Spieltag überraschend gegen den FC Heidenheim verlor, blieb Borussia Dortmund diese Demütigung aber erspart. Und angesichts des Einzuges in das Halbfinale der Champions League hat man beim BVB auch einen Grund zur Freude.