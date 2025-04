Borussia Dortmund entdeckt Mega-Juwel – BVB-Fans begeistert

In der nächsten Saison soll es besser werden: Borussia Dortmund will dann wieder richtig angreifen und erfolgreicher sein, als es in dieser Spielzeit der Fall ist. Zu groß ist die Enttäuschung über das frühe Pokal-Aus und die schwache Bundesliga-Saison. Immerhin ging es in der Champions League bis ins Viertelfinale, ehe der FC Barcelona die Träume beendete.

Damit es wieder bergauf geht, braucht Borussia Dortmund Verstärkung. Die Verantwortlichen des Revierklubs sind daher gerade auf der Suche nach neuen Spielern. Zur Freude der Fans hat der BVB jetzt ein Mega-Talent entdeckt, das fast niemand auf dem Schirm hat. Die Anhänger freuen sich, dass es endlich ein No-Name-Juwel ist, statt sich immer wieder in der Bundesliga zu bedienen.

Borussia Dortmund nimmt Mega-Talent ins Visier

Die Neuzugänge der vergangenen Jahre haben nicht alle die Erwartungen erfüllt, die man an sie hatte. Ganz selten konnte ein neuer Spieler bei Borussia Dortmund glänzen, ansonsten waren die Enttäuschungen zu groß. Das soll sich jetzt natürlich in der Zukunft ändern.

Einige Namen werden bereits mit dem BVB gehandelt, die ab dem Sommer dazustoßen könnten. Die meisten Spieler kennt jeder Fan schon und hat sich schon ein Bild gemacht. Doch ihn hat jetzt wohl keiner auf dem Zettel gehabt: Jordan Barrera.

Die Schwarzgelben sollen laut dem italienischen Portal „Arenapoli“ an Jordan Barerra interessiert sein. Der 19-jährige Kolumbianer ist derzeit beim Junior FC unter Vertrag und in dem jungen Alter schon ein fester Bestandteil des kolumbianischen Erstligisten und Tabellenführers.

BVB-Fans begeistert

Allerdings ist Borussia Dortmund nicht der einzige Interessent. Auch der SSC Neapel und der FC Porto wollen den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler gerne verpflichten. Mit seiner Kombination aus Spielübersicht, Technik und aggressivem Pressingverhalten gehört er in seiner Heimat zu den größten Talenten seines Jahrgangs und würde optimal in das BVB-Profil reinpassen.

Die Dortmunder Anhänger sind schon jetzt darüber begeistert, dass der Revierklub nicht die üblichen Spieler ins Visier nimmt, die sonst auch immer enttäuschen, sondern No-Name-Talente entdeckt hat. Ob Barrera sich den Dortmundern dann auch anschließen wird, zeigt sich in naher Zukunft.