Borussia Dortmund macht es offiziell! Mega-News um Ex-BVB-Fanliebling

Für Borussia Dortmund geht die Fußballsaison 2023/24 auf die Zielgeraden zu. In der Bundesliga kämpft der Klub um die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison und in der Königsklasse soll bald das Halbfinal-Ticket gelöst werden. Das wird gegen Atletico Madrid aber nicht einfach, vor allem da das Hinspiel mit 1:2 verloren ging.

Obwohl die Spielzeit noch lange nicht zu Ende ist, hat Borussia Dortmund schon die Planung für den Sommer verkündet. Der Sommerfahrplan steht. Anfang Juli wird der BVB in die Vorbereitung starten und dabei auf einen ehemaligen Fan-Liebling treffen.

Borussia Dortmund macht es offiziell!

Nach einer anstrengenden Saison steht für viele Stars von Borussia Dortmund eine lange und erholsame Pause an. Andere jedoch müssen sich zur Europameisterschaft 2024 zu ihren Nationalmannschaften begeben. Danach haben sie nicht mehr viel Zeit, um sich zu erholen. Denn schon am 3. Juli wird die Mannschaft erstmals zusammen kommen.

Dann steht im Trainingszentrum Hohenbuschei die Leistungsdiagnostik an. Anschließend werden die ersten Testspiele ausgetragen. Das DEW21-Traumspiel in Holwickede am 8. Juli und dann die Partie bei Erzgebirge Aue (17. Juli). Danach steht für das BVB-Team die Asien-Reise an.

Vom 19. bis 25. Juli sind die Schwarzgelben unter anderem in Japan. Dabei kommt es beim „EuroJapan Cup“ auch zu einem besonderen Wiedersehen. Der BVB trifft auf Cerezo Osaka, dem aktuellen Klub des Ex-Fanlieblings Shinji Kagawa, der zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal-Sieg mit dem Revierklub feierte.

Wiedersehen mit Kagawa

Für Borussia Dortmund ist es das erste Aufeinandertreffen mit Cerezo Osaka und das erste Spiel in der japanischen Region Kansai. Eine weitere Partie im Rahmen der Asien-Reise wird aktuell noch abgestimmt. Seit Februar 2023 ist Kagawa wieder bei seinem Jugendklub. Zuvor war er in Belgien beim VV St. Truiden.

Nach der Asien-Reise geht es am 1. August ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Aktuell ist dort ein Testspiel gegen den spanischen Klub Villarreal CF (6. August) geplant. Nach der Rückkehr nach Deutschland gibt es am 10. August zur Saisoneröffnung anschließend die Generalprobe gegen den englischen Premier-League-Klub Aston Villa im Signal-Iduna-Park.