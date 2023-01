Borussia Dortmund: Dicke Enttäuschung – IHM droht endgültig das Abstellgleis

Zu Beginn der Saison musste Borussia Dortmund schnell reagieren. Damals gab es die schreckliche Diagnose um Neuzugang Sebastien Haller, der mit dem Hodentumor lange ausfiel. Der BVB holte im Gegenzug Stürmer Anthony Modeste vom 1. FC Köln.

Bislang konnte der Angreifer seinen Erwartungen nicht gerecht werden. Und nun kommt es auch noch knüppeldick für Modeste. Zum einen ist Haller wieder einsatzbereit und zum anderen geht der Neuzugang von Borussia Dortmund als großer Verlierer aus der Vorbereitung. Für die zweite Saisonhälfte droht ihm sogar ein Kader-Rauswurf.

Borussia Dortmund: Modeste große Enttäuschung

19 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage: Die Bilanz von Anthony Modeste bei Borussia Dortmund ist enttäuschend. Dabei erhoffte man sich beim BVB nach dem Ausfall von Sebastien Haller, dass neben Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi ein routinierter Stürmer für die Tore sorgen kann.

Daher war seine Motivation sicherlich groß, in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte richtig loszulegen und sich bei Cheftrainer Edin Terzic zu beweisen. Doch Modeste geht als großer Verlierer raus.

Zwar freuen sich bei den Schwarzgelben alle über die schnelle Rückkehr von Sebastien Haller, für Modeste allerdings ist sie aus sportlicher Sicht eher bitter. Der Angreifer wusste schon, dass er gegen Haller keine Chance haben wird. Dass das Ganze aber so schnell geht, hätte er wohl nicht erwartet. Nun ist er sogar in der Stürmer-Hierarchie auf den dritten Platz abgerutscht. Moukoko konnte in der ersten Saisonhälfte überzeugen, Haller in der Vorbereitung.

Modeste droht Kader-Rauswurf

Als wäre das nicht schon bitter genug, konnte Modeste nach seiner Leisten-Operation im November nur Teile des Trainings in Marbella absolvieren. Sobald es intensiver wurde, ließ seine überstandene Leistenverletzung eine zu hohe Belastung noch nicht zu.

Bei Borussia Dortmund freut man sich über die Rückkehr von Sebastien Haller. Für Anthony Modeste hingegen ist sie aus sportlicher Sicht bitter. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Im Testspiel gegen den FC Basel (6:0) durfte er immerhin einige Minuten mitspielen, trotzdem dürfte es für den 34-Jährigen kompliziert werden, in den kommenden Monaten auf Einsatzzeit zu kommen.

Es könnte auch durchaus sein, dass Modeste von Terzic nicht einmal für den Spieltagskader nominiert wird. Er befindet gemeinsam mit einigen anderen „Zitter-Kandidaten“ auf einer Liste, die allesamt auf der Tribüne Platz nehmen könnten (Hier mehr dazu).