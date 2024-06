Ex-BVB-Star wendet sich direkt an Borussia Dortmund – mit einem heißen Transfer-Tipp

Drei Jahre BVB, 75 Pflichtspiele – und dennoch erinnern sich nur wenige Fans von Borussia Dortmund an ihn. Um die Jahrtausendwende kickte Alfred Nijhuis als Spieler im Ruhrgebiet.

Heute ist der Niederländer Cheftrainer in seinem Heimatland. Als solcher hält er immer Ausschau nach vielversprechenden Spielern. In einem Interview empfiehlt er seinem Ex-Verein Borussia Dortmund jetzt einen ganz heißen Transfer-Tipp.

Borussia Dortmund hat Niederlande im Blick

Dass die Niederlande längst nicht mehr nur eine kleine Provinzliga besitzt, ist bekannt. Spätestens seit Ajax Amsterdam 2019 sensationell ins Halbfinale der Champions League stürmte, weiß man um die Qualität der Spieler dort. Auch der BVB bediente sich in der Vergangenheit schon.

In den letzten Jahren stießen Sebastien Haller, Donyell Malen oder auch Nachwuchstalent Julian Rijkhoff zu Borussia Dortmund. Und auch an Spielern wie Mohammed Kudus war der BVB dran, als diese noch in den Niederlanden kickten.

Nijhuis mit Empfehlung

Als Trainer von Heracles Almelo hat Nijhuis einen guten Überblick über die Talente der heimischen Liga. Gegenüber „Transfermarkt.de“ verrät er, dass er seinen ehemaligen Verein manchmal auf Spieler aufmerksam mache. „Ab und zu informiert man sich gegenseitig über einen Spieler“, sagt er.

Auf die Frage, welchen niederländischen Geheimtipp er dem BVB derzeit geben würde, fallen ihm gleich drei Namen ein: David Hancko, Mats Wieffer und Vangelis Pavlidis. Letzterer spielt bei Alkmaar, während Hancko und Wieffer in Rotterdam kicken.

Tatsächlich ranken sich um alle drei Kicker Wechselgerüchte, die Borussia gehörte bisher allerdings nicht zu den gehandelten Teams. Dabei wäre gerade Pavlidis interessant. Der schoss in der abgelaufenen Spielzeit 29 Tore – und Dortmund sucht einen neuen Stürmer.

Borussia Dortmund überall aktiv

Zwar ist Dortmund auf der Suche nach neuen Spielern überall aktiv. Durch die Verpflichtung von Sven Mislintat als Kaderplaner könnte allerdings auch die holländische Liga wieder vermehrt in den Fokus rücken. Immerhin war Mislintat für kurze Zeit Sportdirektor von Ajax Amsterdam und kennt sich dementsprechend aus.