Borussia Dortmund: Ex-Flop erlebt lange Leidenszeit – jetzt meldet er sich mit einem Knall zurück

Als er noch bei Borussia Dortmund spielte, hätte ihm wohl kaum einer einen solch steilen Aufstieg zugetraut. Obwohl der Angreifer einst als großes Talent kam, machte sich schon bald Ernüchterung breit. Erst nach seinem BVB-Abgang gelang der Durchbruch.

Die Rede ist von Alexander Isak. Der machte zuletzt vor allem durch Tore und eine Megaablöse auf sich aufmerksam. Es folgte ein langer Leidensweg – doch jetzt meldet sich der einstige Spieler von Borussia Dortmund mit einem Knall zurück.

Borussia Dortmund: Ex-Flop Isak wieder da

Als der nächste Zlatan Ibrahimovic war der junge Schwede schon verschrien, als er sich vor einigen Jahren dem BVB anschloss. Dem hohen Druck hielt er nicht stand. Und dennoch ging er seinen Weg. Im Sommer wechselte er für 70 Millionen Euro zu Newcastle United.

In der Premier League angekommen, folgte für den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund dann gleich ein bitterer Moment. Hatte er in den ersten drei Spielen direkt zwei Tore erzielt, verletzte er sich anschließend am Oberschenkel. Seit Oktober stellte ihn die Verletzung kalt. Nach fast viermonatiger Pause meldet sich Isak nun allerdings auf dem Feld zurück.

Traum-Comeback

Beim Spiel von Newcastle United gegen den FC Fulham reichte es zu einem Kurzeinsatz. In der 71. Minute wechselte Eddie Howe das ehemalige Juwel von Borussia Dortmund ein. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0.

Es kam, wie es kommen musste. Eine Minute vor Spielschluss war es ausgerechnet Isak, der sein Comeback mit dem goldenen Treffer krönte. Eine Flanke von Callum Wilson köpfte er unhaltbar in den Kasten. Damit festigt Newcastle den überraschenden vierten Platz.

Borussia Dortmund weint Chance hinterher

Ein Treffer von Isak – das durften die BVB-Fans während dessen Zeit im Ruhrgebiet nur ein einziges Mal bejubeln. Sein einziges Pflichtspieltor für die Schwarz-Gelben erzielte er 2017 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg.

Borussia Dortmund hatte den heute 23-Jährigen im Winter 2017 für 8,6 Millionen Euro verpflichtet. Allerdings kam er kaum zum Zug. Nach einer Leihe in die Niederlande verkaufte man Isak schließlich an Real Sociedad. Dort entwickelte er sich zu einer echten Tormaschine, der nicht wenige Dortmund-Anhänger nachtrauerten. Vor einem halben Jahr ging er mit dem Wechsel nach England dann den nächsten Schritt.