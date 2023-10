Borussia Dortmund: Angst vor der „Gelben Wand“? AC Mailand mit irrem Trick vor BVB-Spiel

Mittwochabend, Champions League, Heimspiel: Borussia Dortmund empfängt am 2. Spieltag der Gruppenphase den AC Milan (4. Oktober, 21 Uhr) und will die ersten drei Punkte in der neuen Königsklassen-Saison.

Ein Auswärtsspiel im Signal-Iduna-Park sorgt bei vielen gegnerischen Spielern für Gänsehaut, bei einigen Fußballern schlottern schon vor Anpfiff die Knie. Um sich bestmöglich auf die Partie und auf die Südtribüne von Borussia Dortmund vorzubereiten, hat sich der AC Milan etwas Irres einfallen lassen.

Borussia Dortmund: Angst vor der „Gelben Wand“?

Bis zu 81.000 Zuschauer dürfen zu den Spielen von Borussia Dortmund in der Champions League, in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Da ist Gänsehaut-Atmosphäre schon garantiert. Vor allem die „Gelbe Wand“ sorgt immer wieder für ein Spektakel neben dem Platz. Dort, wo das Herz des BVB schlägt – auf der legendären „Süd“, der größten Stehplatztribüne Europas.

„Hast du sie im Rücken, ist es ein unglaubliches Gefühl. Hast du sie gegen dich, erdrückt sie dich“, sagte einst BVB-Torwart Roman Weidenfeller. Dazu gibt es auch noch die überdimensionalen Choreographien der Fan-Gruppen, die dem Gegner bereits einen gehörigen Respekt einflößt.

Der nächste Gegner ist der italienische Traditionsverein AC Milan. Am Mittwoch (4. Oktober, 21 Uhr) gastiert der fünfmalige Champions-League-Sieger im Signal-Iduna-Park. Um den Spielern zu zeigen, was auf sie zukommt, greifen die Mailänder zu einem irren Trick.

Milan mit irrem Trick vor BVB-Spiel

In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist zu hören, wie während des letzten Trainings der Mailänder die Gesänge der Südtribüne von Borussia Dortmund laut abgespielt werden. Damit soll den Milan-Spielern geholfen werden, sich an die Atmosphäre im BVB-Stadion zu gewöhnen.

Ob das helfen wird? Die Milan-Fans sind da eher gespalten. „Das ist ja toll. Wird bestimmt helfen“, „Wie traurig ist das denn?“ und „Nette Idee. Aber lasst uns konzentriert bleiben und unser Bestes geben“, heißt es in den Kommentaren.