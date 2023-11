Borussia Dortmund verkündet bittere News! Nächster Rückschlag für BVB-Star

Große Sorgen bei BVB-Coach Edin Terzic! Bei Borussia Dortmund weitet sich nämlich die Krankheitswelle aus. Schon beim 4:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach musste der Cheftrainer auf zwei Stars krankheitsbedingt verzichten, nun steht der nächste Ausfall fest.

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag (28. November, 21 Uhr) beim AC Mailand gastiert und sich das Ticket für das Achtelfinale sichern könnte, fällt ein BVB-Star sicher aus. Es ist der nächste Rückschlag für ihn.

Borussia Dortmund verkündet bittere News!

Zum Jahresendspurt gibt es schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund! Mit Karim Adeyemi und Sebastien Haller sind beim 4:2-Sieg gegen Gladbach am vergangenen Samstag bereits zwei Profis aufgrund einer Erkältung ausgefallen. Jetzt trifft es einen Abwehrspieler.

So wird Cheftrainer Edin Terzic beim anstehenden fünften Gruppenspiel in der Champions League gegen AC Mailand ohne den ebenfalls erkrankten Niklas Süle auskommen müssen. Der deutsche Nationalspieler hatte bereits gegen Gladbach die kompletten 90 Minuten nur auf der Bank gesessen. Den Vorzug bekamen einmal mehr Mats Hummels und Nico Schlotterbeck in der Abwehrzentrale.

Nun also der nächste Rückschlag für Süle, der sonst regelmäßig zum Einsatz kommt und in der laufenden Saison 13 Pflichtspiele für die Schwarzgelben absolvierte. In Mailand wäre der Abwehrspieler sicherlich eine Option für die Startelf gewesen, ist aber erst gar nicht mitgereist.

Was ist mit Haller und Adeyemi?

Ohne Süle, aber vielleicht mit Haller und Adeyemi? Ob das Offensivduo von Borussia Dortmund in Mailand auflaufen kann, ist allerdings noch unklar. Zum Jahresendspurt braucht der BVB jeden Spieler, da es noch einige englische Wochen geben wird.

Dazu zählt neben dem Mailand-Spiel auch noch die Heimpartie gegen PSG am 13. Dezember. Doch schon am Dienstag könnten die Dortmunder das Achtelfinale perfekt machen. Mit einem Sieg würde der BVB in der Hammergruppe das Ticket für die K.o.-Phase sicher haben. Bei einer Niederlage droht der Absturz auf den letzten Gruppenplatz.