Borussia Dortmund: Mega-Juwel gibt Debüt – der BVB schaut ganz genau hin

Wenige Tage vor dem Duell in der Champions League hat Borussia Dortmunds Gegner sein Supertalent Francesco Camarda in den Profi-Kader berufen. Der gerade einmal 15-jährige Stürmer steht vor seinem Debüt für die „Rossoneri“.

Für Borussia Dortmund ist diese Personalie aus vielerlei Hinsicht interessant. Francesco Camarda könnte nicht nur gegen den BVB in der Champions League zum Einsatz kommen, er steht auch auf der Beobachtungsliste der Dortmunder.

Borussia Dortmund: Milan-Juwel vor Debüt

Sein Werdegang erinnert an Youssoufa Moukoko. Mit gerade einmal 15 Jahren kickt er schon in der U19 des AC Mailand. In der Youth League traf er bei seinem Debüt gegen Newcastle United gleich doppelt. Jetzt winkt ihm sogar der Sprung zu den Profis.

Milan-Trainer Stefano Pioli hat den 15-Jährigen wenige Tage vor dem Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund in seinen Kader berufen. „Talent hat kein Alter“, sagte der Italiener. Dem AC Mailand fehlen aktuell zehn verletzte oder gesperrte Spieler. Aufgrund der Personal-Not bekommt nun sogar Camarda seine Chance.

Gegen den AC Florenz am Samstag (25. November) könnte Camarda sein Profi-Debüt feiern und wäre dann mit 15 Jahren und 259 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der ersten italienischen Liga. Aktuell hält Wisdom Amey den Rekord, der mit 15 Jahren und 274 Tagen in der Serie A für den FC Bologna auflief.

Ein Einsatz gegen Borussia Dortmund wäre rein theoretisch ebenfalls möglich. Mailand müsste Camarda einen Tag vor dem Spiel für die B-Liste registrieren. Das ist bislang noch nicht passiert. Zudem kehrt Stürmer Olivier Giroud gegen den BVB zurück. Sollte Camarda gegen den BVB nicht im Kader stehen, wird er aber wohl in der Youth League für Milan gegen Dortmund auf Torejagd gehen.

BVB heiß auf Camarda

In jedem Fall wird Borussia Dortmund bei Camarda ganz genau hinschauen. Der 15-jährige Mittelstürmer soll laut Medienberichten auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Noch ist das Gerücht aber nicht heiß geworden.