Borussia Dortmund länger ohne Bensebaini? Kovac klärt über BVB-Star auf

Ausfälle in der Defensive sind ein Dauerthema bei Borussia Dortmund in dieser Saison – und auch jetzt hat es wieder einen Star erwischt. Rami Bensebaini ging angeschlagen aus der Pleite gegen den VfB Stuttgart (1:2) raus und wird dem BVB nun im so wichtigen Spiel bei Sporting Lissabon (Dienstag, 21 Uhr) fehlen.

In der Champions League ist dieser Ausfall noch verkraftbar, in der Bundesliga wäre er angesichts der Ryerson-Sperre schon dramatischer. Muss Borussia Dortmund länger auf Bensebaini verzichten? Niko Kovac klärt auf und gibt eine leichte Entwarnung.

Borussia Dortmund: Bensebaini verletzt

Lange hatte Bensebaini gebraucht, um beim BVB Fuß zu fassen. Da ist er beileibe nicht der einzige Star und Hoffnungsträger der letzten Jahre. Inzwischen aber ist er zu einer festen Säule in der Abwehr geworden. Entsprechend unschön ist sein Ausfall in Lissabon (hier die Details). Der Algerier kann nicht mit nach Portugal reisen und fehlt beim Hinspiel der Playoffs.

Auch darüber hinaus? Schon am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den BVB mit dem kleinen Derby beim VfL Bochum weiter. Ein Auswärtsspiel mit Brisanz, denn gegen den Nachbarn hatte man in den vergangenen Jahren oft ziemlich schlecht ausgesehen. Nur die Hälfte der letzten acht Partien konnte man gewinnen. Ein Bensebaini-Rückkehr wäre wichtig, auch weil Julian Ryerson wegen seiner Gelb-Roten-Karte gegen Stuttgart gesperrt fehlt.

„Wollen kein Risiko eingehen“

Und so dürften die BVB-Fans mit etwas Erleichterung hören, dass Niko Kovac vor dem Sporting-Auswärtsspiel eine leichte Entwarnung gibt: „Er hatte während des Stuttgart-Spiels Muskelprobleme, eine Verhärtung. Wir sind mit den Ärzten übereingekommen, dass wir da kein Risiko eingehen. Wenn alles glatt läuft – und davon gehen wir aus – könnte er gegen Bochum wieder dabei sein.“

Sicherheiten gibt es keine – schon gar nicht bei Muskelverletzungen bei Borussia Dortmund. Die hatten in den letzten Jahren immer wieder für böse Überraschungen gesorgt. Aktuell scheint der BVB aber nur kurz auf Ramy Bensebaini verzichten zu müssen.