Borussia Dortmund – Bayern München: Überraschung vor Topspiel! Selbst Nuri Sahin ist verblüfft

Die düstersten Zeiten sind vorbei, doch auch in Zagreb hat Nuri Sahin noch immer nicht alle Spieler wieder zusammen. Die große Verletzungsmisere wirkt noch nach. Doch vor Borussia Dortmund – Bayern München gibt es zur Abwechslung auch mal eine positive Überraschung.

Niklas Süle dürfte schon beim Topspiel Borussia Dortmund – Bayern München wieder dabei sein. Eigentlich war man beim BVB von einer längeren Ausfallzeit ausgegangen. Doch nun, zum vielleicht perfekten Zeitpunkt, meldet sich der Ex-FCB-Star überraschend zurück.

Bayern München – Borussia Dortmund: BVB-Star sorgt für Überraschung

Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Beim BVB steht das schwerste Heimspiel des Jahres an, für Niklas Süle das Rendezvous mit der Vergangenheit – und genau jetzt meldet sich der Abwehrstar wieder zurück. Deutlich früher als eigentlich geplant.

Erst ein Magen-Darm-Infekt und anschließend eine Verletzung am Sprunggelenk hatten den Innenverteidiger wochenlang außer Gefecht gesetzt. Seinen letzten Einsatz hatte er beim 2:5 bei Real Madrid vor über einem Monat. Auch zum Königsklassen-Spiel bei Dinamo Zagreb (Mittwoch, 21 Uhr) reist Süle noch nicht mit. Doch nun verrät Sahin: Es dürfte das vorerst letzte Spiel ohne den 29-Jährigen sein.

Süle bereit für Bayern-Duell

Schon in der vergangenen Woche war Süle früher als geplant teilweise ins Mannschaftstraining integriert worden (hier mehr). Und auch dort lief es noch einmal besser als gedacht. „Dass er so schnell zurück ist, ist eine schöne Überraschung“, verrät Trainer Nuri Sahin am Dienstag (26. November).

Wie auch Kjell Wätjen hat er laut Sahin „in den letzten Tagen noch einmal einen richtigen Schub gehabt in ihrem Aufbautraining. Wir hoffen und gehen davon aus, dass sie nach unserer Rückkehr aus Zagreb wieder mit uns auf dem Platz stehen. Es sieht sehr, sehr gut aus.“

„Niklas hat eine sehr gute Reha gehabt, hat das komplett durchgezogen“, lobt sein Coach vor Borussia Dortmund – Bayern München. Womöglich war auch das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub, bei dem er beileibe nicht nur sonnige Zeiten hatte, der nötige Ansporn.