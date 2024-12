Borussia Dortmund vor Start ins neue Jahr: Fans dürfen sich sofort freuen

Was für ein Fußball-Jahr für Borussia Dortmund! Auch wenn es 2024 für die Schwarz-Gelben keinen Titel zu gewinnen gab, gab es doch ein paar Highlights für alle Fans. Allen voran der Einzug ins Finale der Champions League dürfte noch lange in Erinnerung bleiben.

Doch schon bald erhält das Hier und Jetzt wieder Einzug bei Borussia Dortmund. Früh im neuen Jahr steht bereits das erste Bundesliga-Spiel an. Für den BVB wartet zum Auftakt in die Rest-Hinrunde gleich ein echter Brocken. Die Fans dagegen dürfen sich freuen.

Borussia Dortmund: Double-Sieger zu Gast

Das Team des vergangenen Jahres war zweifelsohne Bayer Leverkusen. Ohne Niederlage marschierte die Mannschaft von Xabi Alonso durch die heimische Liga, gewann nicht nur den Meistertitel, sondern auch den DFB-Pokal. Lediglich im Finale der Europa League ging man als Verlierer vom Platz.

Anders als die allermeisten Teams war Borussia Dortmund immerhin zweimal nah dran, Leverkusen zu schlagen. Die Bundesliga-Partien der beiden Teams gingen in der Saison 23/24 jeweils 1:1 aus. Beim Rückspiel glich Bayer gar erst in der 97. Minute aus und rettete damit auf der allerletzten Rille seine Ungeschlagen-Serie

In der aktuellen Saison treffen beide Mannschaften erst im neuen Jahr aufeinander. Am 10. Januar ist Bayer Leverkusen im Westfalenstadion zu Gast. Die Fans können sich also gleich auf einen echten Knaller freuen.

Jeder kann das Spiel sehen

Mehr noch: Die Partie eröffnet als Freitagabendspiel den 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wie es der Zufall will, kann wirklich jeder Fan das Spiel verfolgen, auch wenn er keine Karten bekommen hat.

Die Partie überträgt nämlich nicht nur DAZN als Pay-Angebot, sondern auch Sat. 1 im Free-TV! Anstoß ist wie gewohnt um 20.30 Uhr. Das dürften sich wohl nur wenige Anhänger von Borussia Dortmund entgehen lassen wollen. Immerhin ist der BVB bisher vor allem für seine Heimstärke bekannt.