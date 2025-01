Vor Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Alarm beim BVB! Sahin muss aufpassen

Die Winterpause ist vorbei, die Bundesliga geht wieder los! Mit der Partie Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen startet das Fußballjahr 2025 gleich mit einem richtigen Kracher.

Die Rollen dürften am kommenden Freitag (10. Januar) klar verteilt sein. Der amtierende Meister aus Leverkusen reist als Favorit in den Dortmunder Signal Iduna Park. Zu groß waren die Leistungsschwankungen des BVB in den vergangenen Monaten. Nun könnte Heimcoach Nuri Sahin die nächste schlechte Nachricht erreichen – vor Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen bereitet ihm eine Grippewelle Kopfschmerzen.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Grippewelle beim BVB

Das wäre richtig bitter: Wie BVB-Trainer Sahin am Mittwoch (8. Januar) auf einer Pressekonferenz zu Protokoll gegeben hat, geht innerhalb seiner Mannschaft derzeit eine Grippewelle um. Es gibt auch schon die ersten Leidtragenden. Demnach nehmen Waldemar Anton und Almugera Kabar derzeit krankheitsbedingt nicht am Trainingsbetrieb teil.

Besonders Kabar hab es richtig hart erwischt. Der 18-Jährige sei Nuri Sahin seit Jahresbeginn noch nicht unter die Augen gekommen sein, konnte somit auch nicht an der Wintervorbereitung des BVB teilnehmen. Dass der Youngster gegen Leverkusen im Kader stehen wird, darf derzeit stark bezweifelt werden.

Anton fraglich

Ob es für Waldemar Anton zu einem Einsatz gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga reichen wird, wollte Sahin noch nicht prognostizieren. Auch der Innenverteidiger liege derzeit noch krank im Bett. Ein Ausfall des 28-Jährigen würde dem BVB sicherlich wehtun – schließlich ist die Personalsituation in der Dortmunder Innenverteidigung mehr als angespannt.

Im BVB-Trainingszentrum in Dortmund-Brackel dürfte man nun wohl alles daran setzen, dass die Grippe nicht noch mehr Profispieler heimsucht. Gegen die stark aufspielenden Leverkusen braucht Sahin seine beste Elf, um drei Punkte zu Hause zu behalten.