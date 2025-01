BVB – Bayer Leverkusen: Sahin lässt die Katze aus dem Sack – Fans wird angst und bange

Vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen war das Rätselraten bei den BVB-Fans riesig. Angesichts der zahlreichen Ausfälle stellten sich alle Fans nur eine Frage: Welche Elf schickt Nuri Sahin ins Rennen.

Rund eine Stunde vor dem Duell mit Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund das Geheimnis gelüftet. Trainer Nuri Sahin musste vor allem in der Innenverteidigung zu einer kreativen Lösung greifen.

Borussia Dortmund gegen Leverkusen mit Rumpf-Abwehr

Die Stunden vor dem Spiel dürften bei Borussia Dortmund dieses Mal deutlich hektischer zu gegangen sein. Ging man am Mittwoch noch davon aus, dass Nico Schlotterbeck in jedem Fall spielen kann und eventuell sogar Waldemar Anton zur Verfügung steht, folgte am Freitag die Hiobsbotschaft.

Beide Innenverteidiger sind von der Grippewelle betroffen, können gegen Bayer Leverkusen nicht auflaufen. Und damit noch nicht genug: Auch Emre Can und Ramy Bensebaini, die in der Innenverteidigung hätte spielen können, müssen passen.

Kurz vor dem Spiel teilte der BVB mit: „Emre Can, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Alex Meyer und Filippo Mane fehlen am heutigen Abend allesamt krankheitsbedingt.“

So sieht die BVB-Abwehr aus

Damit muss Sahin eine Not-Innenverteidigung aufstellen. Nominelle Verteidiger in der Startelf sind: Almugera Kabar, Yan Couto, Julian Ryerson und Yannik Lührs. Es wird erwartet, dass Ryerson und U23-Verteidiger Lührs in der Innenverteidigung starten. Kabar, der bis vor wenigen Tagen ebenfalls noch krank, startet links hinten, Couto auf Rechts. Viele Optionen hat Dortmund darüber hinaus nicht mehr. Lediglich der U23-Verteidiger David Lelle sitzt noch auf der Bank.

Angesichts dieser Not-Abwehr wird dem ein oder anderen Fan schon vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen angst und bange. Schließlich kommt mit Patrik Schick, Florian Wirtz und Co. eine der stärksten Offensiven der Liga in den Signal Iduna Park.