Borussia Dortmund – FC Barcelona: Diese Flick-Worte wird jeder BVB-Fan gerne hören

Am Mittwochabend (11. Dezember) kommt es im Signal Iduna Park zu einem echten Kracher-Spiel: Der FC Barcelona ist zu Gast. Borussia Dortmund empfängt die spanische Spitzenmannschaft.

Für Hansi Flick wird es eine Rückkehr nach Deutschland und in den Signal Iduna Park. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund schwärmt der ehemalige Bundestrainer vom BVB, seinem Stadion und den Fans.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Flick schwärmt

Für die Fans von Borussia Dortmund ist es wohl das Highlight der Champions-League-Ligaphase. Die Star-Truppe des FC Barcelonas kommt in den Signal Iduna Park. Mit einem Sieg kann Dortmund einen riesigen Schritt in Richtung direkte Qualifikation fürs Achtelfinale gehen.

Und auch für Barcelonas Trainer Hansi Flick wird es ein besonderes Spiel. Der ehemalige deutsche Bundestrainer kehrt nach Deutschland zurück. Als Trainer des FC Bayern München war er zwei Mal im Signal Iduna Park zu Gast – zwei Mal ging er als Sieger vom Platz.

„Wir spielen in einem der schönsten Stadien“

Auf die Rückkehr freut er sich aber nicht nur aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit: „Wir spielen in einem der schönsten Stadien, aber auch mit einer unglaublichen Atmosphäre. Die Fans unterstützen ihr Team richtig gut und das ist das, was ich hier so mag. Die Stimmung ist fantastisch und holt das Letzte aus den Spielern heraus“, schwärmt Flick.

Er wolle die Stimmung nutzen. Aus Barcelona seien auch viele Fans da. „Das gibt unserer jungen Mannschaft eine extra Motivation. Wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel gegen Dortmund und für beide geht es um sehr viel. Wer mit drei Punkten da rausgeht, hat eine hervorragende Ausgangsposition für die Qualifikation für die nächste Runde. Das wollen wir sein“, so Flick.