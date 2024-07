Borussia Dortmund: Böse Folgen der Asien-Reise! Talente vor Problem – „Nicht einfach“

Asien hinter sich, die Schweiz vor Augen – bei Borussia Dortmund steht das nächste Kapitel der Vorbereitung an. Doch nicht jeder hat den langen und intensiven Trip nach Thailand und Japan schon gut verkraftet.

Vor allem die mitgereisten Talente aus der U23 haben zu kämpfen. Im Gegensatz zu den Profis starten die nämlich bereits in wenigen Tagen in die Saison. Entsprechend betrafen Abwesenheit, Strapazen und Jetlag einen empfindlichen Teil der Vorbereitung. Das wurde nun ganz deutlich.

Borussia Dortmund: Talente kämpfen mit Asien-Reise

Sechs EM-Fahrer waren noch im Sonderurlaub, Giovanni Reyna noch bei der Copa Sudamericana, Ramy Bensebaini nach Verletzung noch nicht ganz fit, Soumaila Coulibaly womöglich wegen der Suche nach einem neuen Verein nicht dabei. Für die Asien-Reise musste Trainer Nuri Sahin deshalb einen mächtig ausgedünnten Kader auffüllen.

Dabei bediente er sich fleißig in der U23. Marcel Lotka, Yannik Lührs, Abdoulaye Kamara, Niklas Jessen, Silas Ostrzinski, Ayman Azhil, Franz Roggow und Julian Hettwer – satte acht Spieler aus der Reserve durften mit nach Bangkok und Osaka. Für die Youngster eine große Ehre und tolle Erfahrung. Schließlich stand für sie nicht nur PR-Kram an. Sie durften in Training und Testspielen auch beim Chefcoach vorspielen.

BVB-U23: Die acht Besten verpassen wichtige Vorbereitungs-Zeit

Doch das Ganze hatte auch seine Schattenseite. Erst am Freitag (26. Juli) landete der Borussen-Tross wieder in der Heimat. Und das nach ellenlanger Flugreise ziemlich gerädert. Für die Profis halb so wild. Bis zur Abreise ins eigentliche Trainingslager nach Bad Ragaz waren es schließlich noch sechs Tage. Dort wird die Vorbereitung auf die Saison dann richtig ernst.

Die U23-Akteure dagegen befanden sich eigentlich bereits mitten im ernsten Teil der Saison-Vorbereitung. Am 3. August (14 Uhr) geht es los mit dem ersten Pflichtspiel gegen die SpVgg Unterhaching. Entsprechend musste Trainer Jan Zimmermann in einer empfindlichen Phase auf seine besten Spieler verzichten – und bekam sie obendrein schlapp zurück.

Generalprobe verkürzt und verloren

Das hatte Folgen. Vor der Generalprobe gegen Almere City musste Borussia Dortmund laut „Ruhr Nachrichten“ beim Gegner anrufen und darum bitten, den eigentlich über 4 mal 30 Minuten geplanten Test zu verkürzen. Und durch eine Reihe von verletzten Spielern mussten dennoch fünf der acht Asien-Reisenden mitspielen. „Es ist nicht so einfach, wenn sie nach einem so langen Flug mit Jetlag zwei Tage später gegen so einen Gegner schon wieder auf dem Platz stehen müssen“, gab Zimmermann zu.

Bis zum Start in die Matchday-Woche am Dienstag dürften alle wieder fit sein. Doch die anderthalb Wochen wichtige Vorbereitungzeit mit extrem ausgedünntem Kader gibt Zimmermann keiner zurück. Ob sich das nicht nur beim 0:2 gegen Almere zeigt, sondern auch gegen Haching?