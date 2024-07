Transfer-Hammer bei Borussia Dortmund – geht jetzt alles ganz schnell?

Na endlich! Seit Wochen scharren die Fans mit den Hufen, jetzt hat Borussia Dortmund den ersten Neuzugang verkündet. Waldemar Anton kommt aus Stuttgart – und das könnte erst der Anfang sein.

Nach dem Transfer-Hammer um den DFB-Star könnte es jetzt ganz schnell gehen. Gleich drei weitere Verkündungen werden bei Borussia Dortmund zeitnah erwartet.

Borussia Dortmund: Transfer-Welle nach EM-Aus?

Der Nachfolger von Mats Hummel ist da. Schon lange zeichnete sich der Wechsel von Waldemar Anton zum BVB ab, nun ist er auch offiziell verkündet. Für die Fans endet ein langes Warten. Letztes Jahr war der erste Sommer-Neuzugang mit Ramy Bensebaini bereits Anfang Juni klar. Diesmal musste man sich deutlich länger gedulden.

Ein Grund: die EM 2024. Anton war als deutscher Nationalspieler dabei. Weder der DFB, noch der Spieler können Unruhe durch eine Wechsel-Verkündung gebrauchen – zumal der Transfer des Innenverteidigers auch alles andere als geräuschlos verlief (hier mehr). Nach dem bitteren Aus von Deutschland gegen Spanien dauerte es deshalb auch nicht mehr lange, bis nun Vollzug vermeldet wurde.

Drei weitere Verkündungen in nur einer Woche?

Und jetzt könnte es Schlag auf Schlag gehen. Bei gleich drei weiteren Stars ist Borussia Dortmund sehr weit. Manche prophezeien gar, dass alle drei noch in der gleichen Woche im Ruhrgebiet aufschlagen und vom Verein präsentiert werden könnten. Serhou Guirassy soll Anton aus Stuttgart nach Dortmund folgen, Pascal Groß ist auf dem Sprung aus Brighton und auch bei Rayan Cherki von Olympique Lyon sind die Gespräche sehr weit fortgeschritten.

Waldemar Anton könnte der erste Dominostein gewesen sein. Denn bei Borussia Dortmund drängt auch ein wenig die Zeit. Mit dem Start in die Vorbereitung am Mittwoch (9. Juli) haben Trainer gerne so viele Spieler wie möglich an Bord. Neue Trainer wie Nuri Sahin erst recht.