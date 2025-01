Borussia Dortmund: Juwel vor Blitz-Abgang? Top-Klub macht plötzlich Ernst

Borussia Dortmund bereitet sich derzeit auf die zweite Saisonhälfte vor. Nach einer eher verkorksten Hinrunde dürfte die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin alles daran setzen, zumindest wieder auf einen Champions-League-Platz zu springen.

Doch inmitten der Rückrundenvorbereitung könnte den BVB nun eine Hiobsbotschaft erreichen. Ein Top-Klub macht bei einem Eigengewächs Ernst – und will den Spieler offenbar schon im Winter verpflichten. Jetzt müssen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund aufpassen!

Borussia Dortmund: Milan macht Druck

Almugera Kabar gilt bei Schwarz-gelb als eines der größten Talente, kommt in dieser Saison bereits auf drei Pflichtspieleinsätze für die Profis. Im Verein plant man auch in Zukunft mit dem 18-Jährigen. Doch nun könnten die BVB-Pläne schon im Winter durchkreuzt werden. Denn nachdem die „Bild“ bereits über ein Interesse des AC Mailand an Kabar berichtete, befeuert Gianluca Di Marzio die Gerüchte nun weiter.

Dem italienischen Sportjournalisten zufolge soll der Tabellenachte der Serie A „starkes Interesse“ an dem Dortmunder Youngster haben und nun offenbar den Plan verfolgen, Kabar schon im Winter an Land zu ziehen. In Mailand könnte er zunächst die Backup-Rolle von Theo Hernandez einnehmen, ehe seine Rolle in Zukunft noch größer werden könnte.

Wintertransfer unwahrscheinlich

Wie die „Bild“ berichtet, ist ein Winter-Abgang von Kabar Richtung Italien jedoch eher unwahrscheinlich. Angesichts der mehr als dünnen Personalsituation in der Dortmunder Verteidigung dürfte der BVB aktuell ohnehin kein Interesse daran haben, einen weiteren Abwehrspieler abzugeben.

Kabars Vertrag in Dortmund läuft allerdings nur noch bis 2026. Will man den gebürtigen Bremer langfristig in den eigenen Reihen halten, sollte eine Vertragsverlängerung nicht mehr lange sich warten lassen. Scheitert dieses Vorhaben, dürfte man in Mailand sicher hellhörig werden.