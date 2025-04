Borussia Dortmund: Bittere Transfer-Schlappe – Mega-Juwel entscheidet sich gegen den BVB

Es ist das BVB-Prinzip, mit dem der Verein schon so oft erfolgreich war: Top-Talente verpflichten, ihnen die erste große Bühne im Profifußball bieten und sie für teuer Geld an Spitzenklubs verkaufen. Doch immer mehr Klubs springen auf diesen Zug auf – und der Kampf um die Juwele wird immer heftiger.

So mehren sich auch die Transfer-Schlappen von Borussia Dortmund auf der Jagd nach den Ausnahmetalenten. Nun gab es die nächste: Ein Barca-Juwel wurde lange umworben, hat sich nun aber gegen den BVB entschieden.

Borussia Dortmund: Mega-Juwel sagt ab

Bis 2026 ist Alex Valle noch an den FC Barcelona gebunden, trumpft derzeit aber als Leihgabe in Italien groß auf. Der Linksverteidiger hat sich bei Como 1907 auf den Zettel mehrerer großer Vereine gespielt. Der BVB gehört dazu – muss nun aber einen Haken an die Personalie machen.

+++ Borussia Dortmund: Schockwellen beim BVB – Fans ahnen das Schlimmste +++

Trotz aller Bemühungen gab es vom 21-Jährigen jetzt eine Absage. Für festgeschriebene 6 Millionen Euro darf er im Sommer dank Klausel wechseln, wird das wohl auch tun. Allerdings nicht nach Dortmund. Er will bei Como bleiben, wo er sich so prächtig entwickelt hat. Ein großer Faktor bei dieser Entscheidung: Trainer Cesc Fabregas, Landsmann und größter Förderer des Spaniers.

Alex Valle will bei Como bleiben

Die Mühen des Ex-Stars von Arsenal und Barcelona werden nun belohnt. Laut „Bild“ will Como die Vertragsoption ziehen und Alex Valle fest verpflichten. Borussia Dortmund muss derweil weiter auf Juwel-Suche gehen. Denn Kaliber wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham sucht man im aktuellen BVB-Kader vergeblich.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Angesichts der mauen Saison und den drohenden Einnahme-Ausfällen wegen der Nicht-Qualifikation für die Champions League hätte Schwarzgelb ein günstiges Juwel nötiger denn je. Wird es statt Alex Valle etwa ein Talent aus Kolumbien? Hier mehr.