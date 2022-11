Borussia Dortmund: Mega-Talent blüht auf – schlägt der BVB zu?

Mit Talenten hat man bei Borussia Dortmund in der Vergangenheit mehrmals richtig gelegen. Seien es Youngsters aus der eigenen Jugend oder aus anderen Klubs – beim BVB werden viele junge Spieler zu Stars.

Jetzt hat Borussia Dortmund wohl ein Mega-Talent ins Visier genommen. Doch neben den Schwarzgelben sind noch zahlreiche andere Top-Klubs interessiert.

Borussia Dortmund: Mega-Talent blüht auf

Mit seinen 19 Jahren gehört Alberto Moleiro vom spanischen Zweitligisten UD Las Palmas zu den aufstrebenden Talenten in Spanien. Der Youngster gehört beim Traditionsklub zu den Leistungsträgern und ist aus dem Kader nicht mehr wegzudenken.

In der laufenden Saison kommt Moleiro auf bislang 14 Pflichtspiele, dabei bereitete er drei Tore vor. Mit Las Palmas kämpft der Spanier aktuell um den Aufstieg in die erste Liga. Derzeit belegt das Team den dritten Platz in LaLiga 2.

Auf die starken Leistungen des Mega-Talents sind zahlreiche Top-Klubs aufmerksam geworden. Wie die spanische „AS“ berichtet, zählt auch Borussia Dortmund zu den Interessenten. Die Schwarzgelben sollen einen Scout entsendet haben, um sich Moleiro genauer anzuschauen.

Borussia Dortmund: Schlägt der BVB zu?

Der BVB ist gemeinsam im Rennen mit dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Barcelona um Moleiro. Eine heftige Konkurrenz.

Dem Bericht nach habe Moleiro, der im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, in seinem bis Sommer 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert, die rund 30 Millionen Euro betragen soll. Sollte Las Palmas in dieser Saison aufsteigen, würde sich die Summe sogar auf 60 Millionen Euro erhöhen. Außerdem heißt es auch, dass der FC Barcelona bereits ein Angebot für Moleiro abgegeben habe, Las Palmas jedoch direkt ablehnte.

Es bleibt abzuwarten, ob Borussia Dortmund bei solchen Summen einsteigen und dem Youngster ein Angebot machen wird.