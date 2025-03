Borussia Dortmund: Aufregung um BVB-Star – gibt es die irre Transfer-Wende?

Eigentlich sollte er in der vergangenen Winter-Transferperiode schon Borussia Dortmund verlassen. Doch ein Wechsel kam nicht zustande. Im Sommer soll dann der nächste Versuch gestartet werden, da viele Top-Klubs an ihm interessiert sein sollen. Die Rede ist von Karim Adeyemi.

Für Borussia Dortmund würde eine Hammer-Ablöse rausspringen. Davon könnte der Revierklub einige Verstärkungen holen. Doch will Adeyemi überhaupt weg? Beim Flügelstürmer könnte es zu einer spektakulären Wende kommen.

Borussia Dortmund: Wende bei Adeyemi

Noch im Januar bemühte sich die SSC Neapel um Karim Adeyemi. 50 Millionen Euro hätte Borussia Dortmund für den Flügelstürmer kassiert. Zu dem Zeitpunkt war der 23-Jährige allerdings auch nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Beim BVB lief es einfach nicht, die Ergebnisse und auch die Leistungen waren schlecht.

Doch dann gab es den Trainerwechsel, der laut der „Bild“ zur Kehrtwende bei Adeyemi führte. So zeigte die Formkurve unter Neu-Coach Niko Kovac wieder deutlich nach oben. Adeyemi fühle sich in seiner aktuellen Rolle sehr wohl und kann sich jetzt sogar einen langfristigen Verbleib vorstellen.

In Dortmund hat der Offensivspieler einen Vertrag bis 2027. Adeyemi selbst wollte auch nicht mitten in der Saison den Verein verlassen, heißt es in dem Bericht. So soll sein ehemaliger Berater Ali Barat ihn bei mehreren Top-Klubs angeboten haben. Da es so viel Wirbel um ihn gab, wechselte Adeyemi Anfang Februar seine Berater-Agentur.

BVB-Verbleib hängt von der Champions League ab

Doch ob Karim Adeyemi tatsächlich bei Borussia Dortmund bleibt, hängt nicht nur von seiner eigenen Entscheidung ab. Sollte der Revierklub die Champions-League-Teilnahme verpassen, fehlen wichtige Einnahmen. Diese müssten dann durch Spielerverkäufe kompensiert werden.

Die BVB-Verantwortlichen müssten dann einige Profis abgeben. Zuletzt wurden neben Adeyemi auch Gregor Kobel und Jamie Gittens mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Bei allen drei Stars würden dann hohe Ablösesummen rausspringen.