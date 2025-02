Borussia Dortmund: Star wird immer begehrter – Abgang unausweichlich?

Bei Borussia Dortmund ist die Stimmung derzeit am Tiefpunkt. Während einige Fans vor wenigen Tagen nach dem 3:0-Erfolg gegen Sporting Lissabon noch auf einen möglichen Turnaround gehofft hatten, lässt die jüngste Niederlage gegen den VfL Bochum jeglichen Optimismus verschwinden.

Zu allem Überfluss könnte Borussia Dortmund nun abseits des Rasens eine weitere Hiobsbotschaft erreichen. Der nächste Top-Klub soll sein Interesse an einem BVB-Star signalisiert haben – ist ein Abgang jetzt nur noch eine Frage der Zeit?

Borussia Dortmund: Arsenal an Adeyemi dran

Auch in dieser Saison konnte Karim Adeyemi der Durchbruch beim BVB noch nicht gelingen. Die 30 Millionen Euro Ablöse, die Schwarz-gelb im Sommer 2022 für den 23-Jährigen hinblätterte, haben sich auf sportlicher Ebene bislang wohl noch nicht rentiert. Auch der Spieler selbst dürfte mit seiner Zeit in Dortmund nicht zufrieden sein, sogar ein Winter-Wechsel stand in den vergangenen Wochen im Raum.

Letztendlich hat sich dieser nicht bewahrheitet, der vierfache deutsche Nationalspieler wird auch in der Rückrunde für den BVB spielen. Wie die Portale „fichajes.net“ und „CaughtOffside“ nun berichten, könnte es im Sommer allerdings mit einem Wechsel so weit sein. Demnach soll mit dem FC Arsenal das nächste Premier-League-Schwergewicht Interesse an dem Dortmunder Flügelflitzer zeigen.

BVB hofft auf Mega-Ablöse

Arsenal reiht sich damit in eine prominente Interessentenliste für Adeyemi ein. Neben den „Gunners“ sollen auch Liverpool und der FC Chelsea großes Interesse an den Diensten des BVB-Stars haben. Weil die englischen Top-Klubs in der Regel als zahlungsfreudig gelten, könnte der BVB auf eine Mega-Ablöse hoffen.

Der „Sport Bild“ zufolge sollen die Vorstellungen der Dortmunder Bosse bei etwa 60 Millionen Euro Ablösesumme für Adeyemi liegen. Ein Preis, mit dem viele BVB-Fans mit Sicherheit gut leben könnten.