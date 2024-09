Borussia Dortmund verkündet schlimme Nachricht – Todesfall überschattet Abschiedsspiel

Es sollte ein Nachmittag voller Freude, Emotionen und Erinnerungen werden. Borussia Dortmund verabschiedete zwei seiner Größten. Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski sagten Tschüssikowski (hier mehr lesen)! Für das Abschiedsspiel der beiden Legenden waren zahlreiche Ex-Stars angereist.

Doch die Ereignisse rückten am Samstagabend (7. September) in den Hintergrund. Borussia Dortmund machte einen Todesfall öffentlich. Ein Stadionbesucher kam ums Leben.

Borussia Dortmund: Schatten über Abschiedsspiel

Darüber informierte der Verein am ganz späten Abend, nachdem die meisten Fans bereits wieder zu Hause waren. „Traurige Nachricht zum Ende eines emotionalen Tages“, schrieb der Verein beim Kurznachrichtendienst „X“.

Im Rahmen des Abschiedsspiels von Piszczek und Blaszczykowski sei es zu einem gesundheitlichen Zwischenfall gekommen, „bei dem ein männlicher Besucher verstorben ist“, heißt es zu dem Vorfall. Borussia Dortmund drückt seine Anteilnahme aus: „Unser Mitgefühl gilt der Familie, allen Freunden und den Angehörigen. Ruhe in Frieden.“

Mehr News: Borussia plötzlich auf Ex-Schalke-Trainer angewiesen! Der wendet sich sofort an den BVB

Auch zahlreiche Fans zeigen sich schockiert und drücken ihr Beileid aus. Botschaften wie „Ruhe in Frieden und viel Kraft an all die Angehörigen“ oder „Mein herzliches Beileid an seine Familie“ sind vielfach zu lesen.

Team Kuba gegen Team Piszczek

Stunden zuvor hatte das Abschiedsspiel von Team Kuba gegen Team Piszczek die Augen, wenn überhaupt, nur aus Nostalgie und Erinnerungen feucht werden lassen. Die beiden legendären Polen luden zahlreiche Wegbegleiter ein – unter anderem auch Jürgen Klopp.

Mehr kannst du hier lesen:

Auch wenn sich der Abend um Piszczek und Blaszczykowski drehte, forderte die Südtribüne natürlich auch den ehemaligen Meistertrainer auf, vor sie zu treten. Einen Gefallen, den er den Fans schließlich tat. Das Abschiedsspiel der beiden Helden von Borussia Dortmund endete mit 5:4 für Team Kuba. Doch das hatte nach Bekanntwerden des schlimmen Todesfalls keine Bedeutung mehr.