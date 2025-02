VfL Bochum – Borussia Dortmund: Bittere Nachricht – Verletzung zerstört große Pläne

Nach der großen Champions-League-Gala will der BVB jetzt auch im Derby nachlegen. In den letzten Jahren strauchelte Borussia Dortmund in Bochum allerdings regelmäßig. Gibt es am Samstag (15. Februar) den erneuten Rücksetzer?

Besonders gern dabei geholfen, den BVB zu ärgern, hätte sicherlich Felix Passlack. Immerhin ist Bochum gegen Borussia Dortmund das Duell mit seinem Ex-Verein. Aus dem Wiedersehen wird allerdings nichts.

Bochum – Borussia Dortmund: Passlack fehlt

Das verkündete der VfL auf der eigenen Homepage. Demnach falle Passlack mit einer Verletzung aus. Es handle sich dabei um eine leichte Verletzung am Auge, die sich der Verteidiger im Spiel gegen Holstein Kiel zugezogen hatte.

Des Weiteren habe sich Passlack einem „kleineren operativen Eingriff“ unterziehen müssen. Dieser sei am Mittwoch (12. Februar) bereits erfolgreich über die Bühne gegangen. Dazu, ob Passlack nur für die Partie zwischen Bochum und Borussia Dortmund (hier mehr zum BVB lesen) ausfällt, machte der Verein keinerlei Angaben.

Wiedersehen fällt ins Wasser

Das Wiedersehen zwischen dem 26-Jährigen und seinem ehemaligen Verein fällt damit ins Wasser. Passlack, geboren in Bottrop, kam bereits 2012 in die schwarz-gelbe Nachwuchsabteilung. In der damals als nächste goldene Generation von Borussia Dortmund gehandelten Altersklasse holt er erst zweimal die B-Jugendmeisterschaft und anschließend auch zweimal die den Titel in der A-Jugend.

Darüber hinaus schaffte er es bis zu den Profis, wo ihm der ganz große Durchbruch allerdings verwehrt blieb. Zwar absolvierte er insgesamt nur 55 Profispiele für den BVB, darf sich aber immerhin auch zweifacher DFB-Pokalsieger nennen. Nach mehreren Leihen (Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard) lief sein Vertrag 2023 aus. Danach ging es zum VfL Bochum – dem er an diesem Wochenende gegen Borussia Dortmund von der Tribüne aus die Daumen drücken muss.