Bayern – BVB: Kovac-Knall perfekt! Dortmund-Fans staunen Bauklötze

Auch wenn 27 Punkte zwischen den beiden Teams liegen: Bayern – BVB ist und bleibt das größte Spiel in Deutschland. Entsprechend gebannt schauten alle bereits vor Anpfiff hin, als die Aufstellungen für den „Klassiker“ verkündet wurden.

Und die waren ein echter Knall! Niko Kovac baut vor Bayern – BVB richtig um und sorgt mit gleich mehreren Personal-Entscheidungen für ganz große Augen. Die markanteste: Niklas Süle ist zurück, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Bayern – BVB: Kovac mit Startelf-Hammer

Zwei Siege in Folge hatten Hoffnungen geschürt, dann folgte der Untergang in Barcelona. Nach den erneuten Turbulenzen war umso gespannter diskutiert worden, wie Dortmund in München spielen sollte. Einigkeit herrschte beim Spielsystem: Mit der Viererkette gegen Barca böse aufs Maul gefallen, sollte dringend die Rückkehr zur Dreierkette erfolgen. Und diese Fanrufe wurden erhört.

Doch wen Niko Kovac für das Spitzenspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, hier live sehen) in die Anfangsformation nominierte, sorgte für Staunen. Ramy Bensebaini, Carney Chukwuemeka, Felix Nmecha, Karim Adeyemi – alle auf der Bank! Stattdessen starteten bei Bayern – BVB Profis, mit denen die wenigsten in diesem Topduell gerechnet haben dürften.

Süle zurück, Özcan statt Chukwuemeka

Niklas Süle hatte seit Anfang Dezember nur einen einzigen Startelf-Einsatz. Und der ging in Bochum mächtig in die Hose. Ausgerechnet bei seinem langjährigen Ex-Klub holt Kovac den Innenverteidiger nun zurück. Nachdem Bensebaini als Schlotterbeck-Ersatz in Barcelona keine gute Figur abgab, versucht es der Trainer nun mit dieser mutigen Wahl.

Dortmunds Startelf in München:

Kobel – Süle, Can, Anton – Ryerson, Özcan, Brandt, Groß, Svensson – Beier, Guirassy

Ein weiteres Problem, dass er behandeln musste: Adeyemi und Beier bildeten zuletzt eine starke Doppelspitze, Top-Goalgetter Serhou Guirassy hat auf der Bank aber nichts verloren. Deshalb musste Adeyemi nun weichen. Erstmals starten Beier und Guirassy als Doppelspitze in ein Pflichtspiel. Und auch im Mittelfeld war Kovac noch für eine Überraschung gut. Statt der formstarken Nmecha und Chukwuemeka setzt er erneut auf den stark angezählten Julian Brandt sowie Leih-Rückkehrer Salih Özcan.

Viele Experimente für ein so wichtiges Spiel. Denn eine Dortmunder Niederlage bei Bayern – BVB wäre ein brutaler Rückschlag bei der Aufholjagd auf die europäischen Plätze.