Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Schlägt der BVB zurück?

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Leverkusen und Dortmund will der BVB nach dem Pokal-Aus in Bremen sofort wieder in die Erfolgsspur finden.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Kann der BVB in Leverkusen gewinnen? Oder gibt es für das Team von Trainer Lucien Favre den nächsten Rückschlag?

Alle Infos zum Spiel Leverkusen – Dortmund im Live-Ticker!

Leverkusen – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky – L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven – Baumgartlinger, Palacios – Bellarabi, Havertz, Diaby – Volland

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Brandt, Sancho – Haaland

15.09 Uhr: Am Samstagabend ist der BVB bei seinem Ex-Trainer zu Gast. Peter Bosz hatte im Sommer 2017 den Trainerposten bei Borussia Dortmund übernommen und war zunächst gut gestartet. Nach einer Krise wurde der Holländer im Dezember 2017 entlassen. Nun trifft Bosz auf seinen alten Arbeitgeber. Trotz der Dortmunder Offensivstärke will Bosz mutig nach vorne spielen und sich nicht hinten reinstellen. "Unser Grundgedanke bleibt offensiver und attraktiver Fußball", sagt der Trainer von Bayer Leverkusen: "Am Ende geht es aber immer darum Spiele zu gewinnen. Wenn wir dafür etwas kompakter stehen müssen, dann werden wir das machen."

14.22 Uhr: Lucien Favre muss am Samstagabend auf seinen Kapitän verzichten. Marco Reus zog sich am Dienstag im Pokalspiel bei Werder Bremen eine Muskelverletzung zu und wird in den kommenden Wochen fehlen. Wer ihn in Leverkusen ersetzt, ist noch nicht klar. Favre hat mehrere Möglichkeiten: Neben Julian Brandt und Thorgan Hazard könnte auch Youngster Giovanni Reyna auf der Reus-Position zum Einsatz kommen.

13.03 Uhr: In der vergangenen Saison sahen die Zuschauer in Leverkusen beim Spiel gegen den BVB eine äußerst spektakuläre Partie. Zur Pause führte die Werkself mit 2:0, ehe die Dortmunder in der zweiten Hälfte aufdrehten und noch 4:2 gewannen.

10.54 Uhr: Von den vergangenen zehn Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann Leverkusen nur eine einzige Partie. Sieben Mal siegte der BVB. Zwei Spiele endeten unentschieden.

9.27 Uhr: Im Hinspiel hatte der BVB einen souveränen 4:0-Sieg eingefahren. Paco Alcacer, Marco Reus (2) und Raphael Guerreiro trafen.

Freitag, 7. Februar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.