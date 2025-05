Leverkusen – Dortmund: Deutliche Worte! Kovac wünscht sich DFL-Änderung

Für den BVB geht es jetzt um nicht weniger als die Champions-League-Qualifikation. Mit einem Dreier im Spiel Leverkusen – Dortmund würde Niko Kovac mit seinem Team einen ganz großen Sprung in Richtung CL-Quali machen.

Vor dem Spiel gegen die Werkself hat der BVB-Coach auch über die Konstellation in der Bundesliga gesprochen. Mit Blick auf die Partie Leverkusen – Dortmund hat sich Kovac auch über die Terminierung der letzten Spieltage beschwert.

Leverkusen – Dortmund: Kovac-Klartext zur DFL-Terminierung

Schon seit einigen Jahren ist es so, dass die letzten beiden Spieltage nicht mehr parallel absolviert werden. Früher wurden sowohl der 33. als auch der 34.- Spieltag samstags um 15.30 Uhr angepfiffen, mittlerweile findet nur noch der letzte Spieltag an einem Tag statt. Viele Fans nervt das schon seit Jahren.

Jetzt hat sich auch BVB-Coach Kovac gegen diese Regelung ausgesprochen. Er würde dies gerne wieder abändern. „Ich persönlich finde schon, dass die letzten beiden Spieltage parallel ablaufen müssten. Da geht es ins Fotofinish“, so der Hauptübungsleiter des Bundesligisten.

„Aber ich weiß natürlich auch, dass das Aufteilen Fernsehgelder gibt. Der Fokus ist ganz klar auf uns, unabhängig von den anderen“, so Kovac weiter. Und doch lässt es der Spieltag zu, auch mal auf die anderen – auf den SC Freiburg, RB Leipzig und Co. – zu schauen.

Kovac deutlich: „Wäre schon ein Erfolg“

Dass der BVB noch so nah an die Champions-League-Ränge herangekommen ist, ist auch ein Verdienst von Kovac, der die Mannschaft deutlich stabilisiert hat und den Erfolgt zurückgebracht hat. „Es wäre schon ein Erfolg, wenn wir es von Platz elf auf vier schaffen“, machte der deutlich. Aber er betonte auch, dass der BVB woanders stehen müsste.

„Aber machen wir uns nichts vor: Wir sind der BVB – eine Mannschaft, die immer die Ambitionen hat, in den Top zwei, Top drei, Top vier zu landen“, so Kovac deutlich. In der kommenden Saison möchte Schwarz-Gelb da auch wieder hin. Dieses Jahr geht es für den BVB nur (noch) um Platz vier.