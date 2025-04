Barcelona – BVB: Riesen-Wut! ER lässt die Fans kochen – „Skandalös“

Um in Barcelona gewinnen zu können, muss alles passen. Nicht nur die eigene Leistung muss nah ander Perfektion sein – auch Spielglück und die richtigen Schiedsrichter-Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt braucht es. Mit Letzterem musste Dortmund bei Barcelona – BVB allerdings hadern.

Referee Espen Eskas erwischte bei Barcelona – BVB nicht gerade seinen besten Tag, traf insbesondere in der intensiven und richtungsweisenden Anfangsphase hochstrittige Entscheidungen. Eine davon verhalf Barca zur Führung. Als er dann noch selbst für die Blaugrana klärte, platzte vielen der Kragen.

Barcelona – BVB: Wut auf Schiedsrichter Eskas

Beim 3:0 der Borussia in Lissabon machte Eskas noch einen guten Job. In Kataloniens Hauptstadt trieb er die BVB-Fans aber zur Verzweiflung. Bereits früh übersah er ein taktisches Foul an Carney Chukwuemeka, gab weder den Freistoß noch die fällige Gelbe Karte für Balde, der den Dortmunder überdies auch noch klar und hart getroffen hatte.

+++ Borussia Dortmund: Niko Kovac atmet auf – „Ganz wichtig“ +++

Dann wurde es noch bitterer. Beim Versuch, tief in der eigenen Hälfte einen Konter einzuleiten, ackerte sich Karim Adeyemi an Kounde vorbei. Zum Entsetzen aller Dortmunder gab es für einen winzigen Zupfer einen Freistoß in bester Position für Barca und oebndrein eine äußerst zweifelhafte Verwarnung für Adeyemi – und der Freistoß führte zum 1:0.

„ Es ist unfassbar! „

Der BVB fing sich, arbeitete sich auf Augenhöhe und zu guten Chancen. Eine davon war ein schneller Gegenstoß über Julian Brandt. Doch dessen Pass fing ausgerechnet Schiedsrichter Espen Eskas ab. Mit einer unglücklichen Bewegung verteidigte er perfekt für Barcelona und ließ die BVB-Fans kochen:

Ja, wirst halt wie immer als BVB in der Champions League von den Schiedsrichtern

beschissen. Es ist unfassbar!

Eigentlich kann Dortmund bei dem Schiri auch einfach aufhören zu spielen, das waren jetzt so viele wirklich krasse falsche Pfiffe…

Unfassbar schlechter Schiri bis jetzt. Auf beiden Seite n.

n. Niemals Gelb für Karim, skandalös!

Was ein schlechter Schiri, wow….

Mehr News:

Im zweiten Durchgang wurde es noch bitterer. Kurz nach dem Seitenwechsel stach Ex-Borusse Robert Lewandowski ins schwarzgelbe Herz und erhöhte bei Barcelona – BVB auf 2:0.