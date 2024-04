Atlético Madrid – BVB: Bittere Kunde vor Viertelfinal-Kracher! Star fällt für beide Spiele aus

In der Bundesliga gelang die Champions-League-Generalprobe für den BVB nicht. Gegen den VfB Stuttgart gab es eine bittere 0:1-Pleite im heimischen Signal-Iduna-Park. Der Fokus sollte aber längst auf das Viertelfinale gegen Atlético Madrid gerichtet sein (10. April, 21 Uhr).

Gegen den spanischen Traditionsverein will der BVB ins Halbfinale einziehen. Im Hinspiel soll schon mal eine gute Ausgangslage für die Partie in Dortmund verschaffen werden. Bei Atlético Madrid gibt es hingegen schlechte Nachrichten. Ein Topstar fällt für beide Spiele aus.

Atlético Madrid – BVB: Bittere Kunde vor Viertelfinal-Kracher!

Während sich beim BVB die Personallage immer weiter bessert, muss Atlético Madrid einen bitteren Ausfall verkraften. Angreifer Memphis Depay wird für beide Partien vermutlich ausfallen, das berichten spanische Medien.

Demnach hat sich der Niederländer eine Muskelverletzung zugezogen und wird drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Damit wird er den Rojiblancos nicht nur im Hinspiel am Mittwoch fehlen, sondern auch kommende Woche im Signal-Iduna-Park, wenn das Halbfinalticket gelöst werden kann.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Diego Simeone ist Depay äußerst wichtig. Der niederländische Offensivspieler war zuletzt in guter Form und hatte auch einen großen Anteil daran, dass Atletico überhaupt im Viertelfinale steht. Der Nationalspieler erzielte im Achtelfinale gegen Inter Mailand das späte Tor zur Verlängerung. Im Elfmeterschießen behielten die Madrilenen die Oberhand, was dem BVB nun einen unangenehmen Gegner im Viertelfinale der Königsklasse bescherte.

Ohne Depay im Hin- und Rückspiel

Für Atlético Madrid ist es ein bitterer Ausfall, der nun zu kompensieren gilt. Alternativen gibt es genug, auf die der BVB aufpassen muss. In der Offensive wären da auch noch die gefährlichen Angreifer Antoine Griezmann und Alvaro Morata, die in dieser Saison zusammen auf elf Tore in der Champions League kommen.

Ebenfalls im Team des spanischen Top-Klubs: Axel Witsel. Der Belgier schnürte von 2018 bis 2022 seine Fußballschuhe beim BVB, ehe er ablösefrei zu Atletico wechselte. Für ihn wird es also ein ganz besonderes Wiedersehen.