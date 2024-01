1. FC Köln – Borussia Dortmund: Doppel-Schock! Emotionales Wiedersehen bahnt sich an

Wenige Tage vor dem Duell 1. FC Köln – Borussia Dortmund hat die Gastgeber gleich zwei Hiobsbotschaften ereilt. Luca Waldschmidt und Davie Selke fallen mehrere Wochen aus, den Kölnern bricht damit sein Sturm weg.

Für den 1. FC Köln ist das natürlich ein großer Schock, aus Sicht von Borussia Dortmund könnte es damit aber zu einem emotionalen Wiedersehen kommen. Ein Ex-Spieler winkt jetzt ein Startelf-Einsatz.

1. FC Köln – Borussia Dortmund: Selke und Waldschmidt fallen aus

Am Sonntag (14. Januar) teilte der 1. FC Köln zunächst die traurige Nachricht von Luca Waldschmidt mit. Er hatte sich bereits im Abschlusstraining am Freitag (12. Januar) vor dem Spiel gegen den FC Heidenheim verletzt. Bei einer MRT-Untersuchung wurde festgestellt, dass das Wadenbein angebrochen ist. Damit fehlt er mehrere Wochen.

Nur kurze Zeit später folgte die Hiobsbotschaft von Davie Selke. „Selke unterzog sich am Sonntagmorgen aufgrund von Schmerzen im linken Fuß einer MRT-Untersuchung. Der Stürmer fällt mehrere Wochen aus“, teilte der 1. FC Köln mit. Medienberichten zufolge soll er sich einen Knochenbruch im linken Fuß zugezogen haben.

Mit zwei und fünf Treffern waren Waldschmidt und Selke bislang die erfolgreichsten Torschützen des 1. FC Köln. Beide brechen nun weg und werden nicht nur im Spiel gegen Borussia Dortmund fehlen. „Waldschmidt und Selke haben sich verletzt. Das ist ärgerlich. Wir haben genug andere gute Jungs. Es ist eine Chance, da in die Bresche zu springen“, sagte Trainer Timo Schultz.

Große Chance für Ex-BVB-Star?

Damit rückt auch ein Ex-BVB-Star wieder in den Fokus: „Dietz und Tigges sind die Optionen, wenn wir Davie 1:1 ersetzen wollen. Eine konkrete Entscheidung, wer am Wochenende spielen wird, ist aber noch nicht getroffen“, so Schultz.

Steffen Tigges spielte von 2019 bis 2022 für Borussia Dortmund, wechselte schließlich für 1,5 Millionen Euro zum 1. FC Köln. Vergangene Saison kam er immerhin 37 Mal zum Einsatz und erzielte dabei 7 Tore. In dieser Spielzeit läuft es für die Sturmkante aber noch überhaupt nicht. 13 Einsätze, nur vier davon von Beginn an und kein einziges Tor.

Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund könnte Tigges jetzt wieder seine große Chance bekommen und in die Startelf rücken. Platz wäre nach dem Ausfall von Selke definitiv da.