1. FC Köln – Borussia Dortmund: Große Überraschung? IHM winkt das Profi-Debüt

Paris Brunner, Samuel Bamba und Hendry Blank – das sind die U19-Spieler, über die beim BVB zuletzt am meisten geredet wurde. Ein anderer könnte jetzt aber beim Spiel 1. FC Köln – Borussia Dortmund vor seinem Profi-Debüt stehen. Die Rede ist von Kjell-Arik Wätjen.

Im Abschlusstraining vor 1. FC Köln – Borussia Dortmund stand Kjell-Arik Wätjen mit auf dem Platz, könnte etwas überraschend sogar in den Kader rücken und dann seine ersten Bundesliga-Minuten sammeln.

1. FC Köln – Borussia Dortmund: Wätjen vor Profi-Debüt?

Anfang des Jahres gehörte Wätjen zu den sechs auserwählten Nachwuchsspielern, die mit den Profis ins Trainingslager nach Marbella reisen durften. Dort soll der 17-Jährige einen starken Eindruck hinterlassen haben. Sowohl im Testspiel gegen AZ Alkmaar als auch gegen Standard Lüttich bekam der Mittelfeldspieler Einsatzzeit.

Jetzt winkt Wätjen offenbar sogar die Berufung in den Profi-Kader. Am Freitag soll er beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Köln mit dabei gewesen sein. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Demnach soll er für Samstag (20. Januar) eine Option sein.

Hummels und Can drohen auszufallen – Wätjen dabei?

Wätjen könnte davon profitieren, dass einige BVB-Stars drohen auszufallen. Mats Hummels leidet noch immer unter einem Infekt, war im Abschlusstraining nicht dabei. Emre Can fehlte am Donnerstag (18. Januar) offiziell wegen „Belastungssteuerung“, trainierte aber auch am Freitag nicht mit. Es droht ein Ausfall. Marco Reus kehrte nach überstandener Erkältung zurück. Wätjen stünde bereit.

Der 17-Jährige wechselte 2015 im Alter von neun Jahren zu Borussia Dortmund, durchlief seitdem alle Jugendmannschaften des BVB. Seit Sommer gehört er zum Kader der Dortmunder U19, ist dort absoluter Stammspieler. In der Bundesliga erzielte er in zwölf Spielen ein Tor und sechs Vorlagen. Inzwischen trägt er sogar regelmäßig die Kapitänsbinde.