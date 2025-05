Trainer-Beben in der Bundesliga! Klub zieht die Reißleine

Erst am Montagmittag (26. Mai) hat Ole Werner Werder Bremen informiert, dass er seinen Vertrag nicht über den Sommer 2026 hinaus verlängern wird. Diese Entscheidung überraschte den Nordklub, da Werner sein Vorhaben klar und ohne Vorwarnung äußerte. Der Trainer begründete seine Entscheidung nicht öffentlich, aber der Entschluss sorgt bereits für Unruhe im Verein.

Doch nicht nur das: Einen Tag später folgt der ganz große Knall. Laut „Sky“ hat Werder Bremen den Bundesliga-Coach direkt vor die Tür gesetzt. Werner ist nicht länger Bremen-Trainer!

Bundesliga: Werder schmeißt Werner vorzeitig raus

In den letzten Tagen fanden Gespräche zwischen dem Verein und Werner statt. Allerdings gab es laut Sportchef Clemens Fritz zu diesem Zeitpunkt noch kein konkretes Angebot von Werder Bremen. „Es ist nicht so, dass wir schon in Verhandlungen waren“, stellte Fritz klar. Zudem erklärte er, dass es nicht um finanzielle Aspekte ging, sondern um eine persönliche Entscheidung von Ole Werner. „Es ging nicht um irgendwelche Zahlen. Es ist eine persönliche Entscheidung, die er getroffen hat und die akzeptieren wir.“

Am Dienstag (27. Mai) zog Werder jedoch schon vorzeitig die Reißleine: Wie mehrere Medien übereinstimmen berichten, ist Werner nicht länger Trainer des Nordklubs. Beide Parteien hätten sich in einer Krisensitzung am Montagabend auf eine Trennung geeinigt.

Die Werder-Verantwortlichen wollen schon in diesem Sommer mit einem neuen Trainer in die Zukunft starten und mit diesem den Kader für die kommende Saison planen. Noch vor wenigen Wochen sprach man in Bremen über die Qualifikation für das internationale Geschäft, nun steht Werder vor einem Scherbenhaufen.

Werder vor richtungsweisender Entscheidung

Kein Trainer und ein abermals großer Kaderumbruch: Plötzlich stehen die Bremen-Bosse vor einer Mammutaufgabe. In kürzester Zeit müssen sie nun einen neuen Cheftrainer finden, um dann schnellstmöglich in die konkrete Planung für die anstehende Spielzeit zu starten. Laut „Sky“ soll Elversberg-Coach Horst Steffen die Wunschlösung für Bremen sein.

Fritz und Co. wollen den Erfolgscoach der SVE unbedingt an die Weser locken. Erst am Montagabend (26. Mai) verlor Steffen mit Elversberg die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) auf dramatischer Art und Weise. Fakt ist: In der Bundesliga geht es mal wieder drunter und drüber!