Borussia Mönchengladbach buhlt um Ex-Bundesliga-Star! Bekommen die Fohlen den Zuschlag?

Borussia Mönchengladbach wartet noch auf den Stein, der auf dem Transfermarkt alles ins Rollen bringen soll. Bevor die Fohlen selbst tätig werden, müssen sie erst einen ihrer Stars verkaufen.

Die Gladbacher Kassen sind leer, die Pläne dennoch groß. Daher wartet Borussia Mönchengladbach auf Angebote für ihre Stars, um das Geld wieder reinvestieren zu können. Denn ein Star soll jetzt an den Niederrhein wechseln.

Borussia Mönchengladbach: Ex-Bundesligist soll kommen

In der Türkei scheint Sportdirektor Roland Virkus eine spannende Option gefunden zu haben. Milot Rashica, ehemals Bundesliga-Star bei Werder Bremen, soll eine neue Offensivlösung für die Fohlen werden. Der türkische Journalist Safak Malatya berichtet: „Das Team, das ihn am meisten will, ist Borussia Mönchengladbach.“

+++ Borussia Mönchengladbach: Abgangs-Schock? Gespräche laufen wohl schon +++

Rashica wechselte 2018 von den Niederlanden zu Werder Bremen und bestritt dort 100 Spiele mit 27 Toren und 19 Vorlagen. Nach weiteren Stationen bei Norwich City in der Premier-League und zuletzt Besiktas Istanbul könnte der 28-Jährige nun vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen.

Dominostein muss erst fallen

Damit der Transfer von Rashica möglich wird, müsste Gladbach zunächst einen lukrativen Verkauf tätigen. Hier steht Ko Itakura im Mittelpunkt der Spekulationen. Der starke Japaner hat viele Interessenten, konkret wurde es allerdings noch nicht.

Jetzt könnte aber Eintracht Frankfurt den entscheidenden Dominostein anstoßen. Tuta steht laut „Estadio Deportivo“ vor einem Abgang zu Betis Sevilla. Ihn könnte Itakura dann wiederum ersetzten. Laut dem Portal „Absolut Fußball“ hat die Eintracht Interesse an dem Verteidiger von Borussia Mönchengladbach. Sicherlich gibt man dabei den Fohlen ungerne Spieler an die Konkurrenz ab, die Chance den Transfermarkt noch zu beleben, könnte aber ausschlaggebend sein.