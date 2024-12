FC Bayern München macht Deal offiziell – jetzt ist alles fix

Gute Nachrichten für den FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching. Die beiden Klubs aus dem Süden machen ab sofort gemeinsam Sache, haben eine Kooperation im Jugendbereich beschlossen.

Der FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching gehen eine strategische Partnerschaft ein. Sowohl in der Talentförderung als auch in der Talentsichtung wollen die Vereine künftig eng zusammenarbeiten. Das teilte der Rekordmeister am Donnerstag (5. Dezember) offiziell mit.

FC Bayern München kooperiert mit Unterhaching

„Die SpVgg Unterhaching ist seit vielen Jahren bekannt für ihre hervorragende regionale Nachwuchsarbeit. Von dieser langfristig ausgerichteten Partnerschaft mit einem Verein direkt vor unserer Haustür versprechen wir uns eine reibungslose, unkomplizierte Verzahnung bei der Entwicklung unserer gemeinsamen Talente“, wird Bayern-Boss Max Eberl zitiert.

+++ FC Bayern – Bayer Leverkusen: Fans platzt wegen dieser Szene der Kragen – „Was zur Hölle?“ +++

Weiter erklärt der Sportvorstand: „Die SpVgg Unterhaching möchte sich mittelfristig als bodenständiger, wirtschaftlich solider Profiverein etablieren. Auf diesem Weg wollen wir den Club begleiten.“

Enge Zusammenarbeit im Scouting

Die Kooperation sehe neben dem unmittelbaren Sichten, Austausch und Fördern der Talente auch regelmäßige Hospitationen von Trainern der SpVgg Unterhaching im Bayern-Nachwuchs sowie Workshops für Mitarbeitende des Drittligisten am FC Bayern Campus vor. Zudem wolle man regelmäßige Testspiele zwischen den Nachwuchsteams vereinbaren. Weiter heißt es: „Die Scoutingabteilungen der Clubs stimmen künftig ihre Sichtungen miteinander ab, und Spieler beider Clubs sollen im Zuge einer optimalen, individuellen Förderung die Möglichkeit zum internen Vereinswechsel bekommen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Neben der SpVgg Unterhaching zählen im Grundlagenbereich bereits die SpVgg Landshut, die FT Gern, der VfL Kaufering, der SV Manching und der SV Schloßberg-Stephanskirchen zum regionalen Partnerverein-Netzwerk des FC Bayern Campus.