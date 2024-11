FC Bayern München: Kimmich-Zukunft entschieden? Eberl spricht Klartext

Beim FC Bayern München laufen im kommenden Sommer einige Verträge aus. Neben Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane endet auch das Arbeitspapier von Joshua Kimmich. Den 29-Jährigen will der FC Bayern München unbedingt halten, doch Kimmich zögert noch.

Jetzt hat sich Max Eberl zu der Zukunft von Joshua Kimmich geäußert. Der Bayern-Boss sendet klare Signale an den Mittelfeldspieler, verspricht ihm sogar die Kapitänsbinde.

FC Bayern München: Eberl enthüllt Plan mit Kimmich

Am 30. Juni 2025 läuft der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern München aus. Zwischenzeitlich sah es nicht danach aus, als würde er sein Arbeitspapier noch einmal verlängern. Das Verhältnis zur Führungsetage war zerrüttet. Mittlerweile hat sich das Blatt aber wieder gewendet.

Die Bayern befänden sich mit dem 29 Jahre alten DFB-Kapitän in „sehr offenen und guten Gesprächen“, erklärte Eberl nach dem 1:0-Sieg gegen PSG und stellte klar: „Joshua weiß, dass wir es wollen. Wir sind bereit, es final über den Tisch zu bringen, wenn er Ja sagt.“

„Wir brauchen keinen Hehl draus machen, dass es eine Zeit gab, in der alle sich nicht ganz wohl gefühlt und sich nicht so verhalten haben, wie es sein muss. Das gebe ich ganz offen zu“, so Eberl. Das sei nun aber vergessen.

Der Bayern-Boss sagt weiter: „Er kann entscheiden: Möchte er ein großes Abenteuer erleben, was völlig legitim wäre, oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden. Da kann man schon mal zwei, drei Nächte drüber schlafen.“

Kimmich soll Kapitän werden

Bayern München hat mit Kimmich einen klaren Plan. Er soll neben Musiala das Gesicht des FC Bayern München werden und dafür verspricht man ihm sogar die Kapitänsbinde. „Wir sagen, er soll der Kapitän des FC Bayern werden, wenn Manuel Neuer irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht“, so Eberl in der „Sport Bild“.