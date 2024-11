Todesdrama bei Bayern München – Benfica Lissabon: Fan verstirbt noch während des Spiels

Dieses Spiel werden die FCB-Fans so schnell nicht vergessen. Bei Bayern München – Benfica Lissabon ging es vor allem für die Fans turbulent zu. Erst ein Verkehrschaos, durch das sogar der Anpfiff verschoben wurde. Dann eine Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe in Valencia und schließlich wurde es dramatisch.

Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne ließ die Fans mit dem Betroffenen bangen. Die Fanszene stellte bei Bayern München – Benfica Lissabon nach rund 20 Minuten sogar den Support ein.

Bayern München – Benfica Lissabon: Notfall auf der Tribüne

Während alle Parallelspiele längst liefen, rollte der Ball in der Allianz-Arena noch nicht. Ein Chaos bei der Münchener U-Bahn hatte dafür gesorgt, dass um 21 Uhr noch tausende Plätze frei waren. In Abstimmung mit der UEFA wurde die Partie um eine Viertelstunde verlegt.

Als das für den FCB so wichtige Champions-League-Gruppenspiel endlich angepfiffen wurde, folgte bald der nächste Zwischenfall. Und der stellte die Anreiseprobleme schnell in den Schatten. Im Mittelrang des Stadions in Block 226 unweit der Fankurve hatte ein Bayern-Fan bereits kurz nach Anpfiff einen medizinischen Notfall erlitten. Sanitäter waren schnell vor Ort, behandelten den Mann, spannten ein großes Tuch als Sichtschutz gegen neugierige Blicke auf – und die Fans des deutschen Rekordmeisters bangten mit.

Mehrfach musste der Mann reanimiert werden, wurde anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Stimmung war gedrückt, schließlich stellte die Fanszene den Support bei Bayern München – Benfica Lissabon aus Respekt vor dem Betroffenen ganz ein. Die Fahnen wurden eingerollt, keine Lieder mehr gesungen.

Update: Wie der deutsche Rekordmeister einige Stunden nach Abpfiff mitteilte, ist der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Nach mehrmaligem Reanimieren hat er den Kampf im Rettungswagen offenbar verloren.