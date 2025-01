FC Bayern München: Spanien-Star per Ausstiegsklausel zu haben – schlägt der FCB zu?

Es läuft die 24. Minute. Alex Baena bekommt im Zentrum den Ball, spielt raus auf die linke Außenbahn und dringt sofort in den Strafraum. Vom Teamkollegen Sergio Cardona kommt ein genaues Zuspiel und Baena schiebt zum 2:0 für Villareal ein. Am Montagabend (20. Januar) konnte der 23-Jährige einmal mehr überzeugen – auch den FC Bayern München?

Der Rekordmeister soll zu den Interessenten gehören, habe den Linksaußen von Villareal auf dem Schirm. Baena kann den spanischen Klub wohl per Ausstiegsklausel verlassen. Der FC Bayern München könnte zuschlagen.

FC Bayern München: Spanien-Juwel auf dem Zettel

Noch ist unklar, wie die Bayern auf der Außenbahn in Zukunft planen. Ob Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry bleiben, ist noch offen. Immer wieder werden die Münchner aber mit möglichen Nachfolgern in Verbindung gebracht – und so ist es nun auch bei Baena.

Der Linksaußen von Villareal gilt schon seit vielen Jahren als Ausnahmetalent. Im Sommer wurde er mit Spanien Europameister, auch wenn er nur in der Gruppenphase zum Einsatz kam. Bei Villareal präsentiert er sich aktuell in Topform, kommt in 17 Spielen auf fünf Tore und fünf Vorlagen.

Zahlt Bayern die 60 Millionen Euro?

Baena ist ein flexibler Offensivspieler. Hauptsächlich kommt er zwar auf der linken Außenbahn zum Einsatz, er kann aber auch im Mittelfeldzentrum spielen. Sein Vertrag bei Villareal läuft noch bis 2028, doch per Ausstiegsklausel könnte er früher gehen. Diese soll bei rund 60 Millionen Euro liegen.

Nach Informationen des Portals „Fichajes“ soll der FC Bayern München ernsthaft über eine Verpflichtung von Baena nachdenken. Demnach stehe er schon länger auf der Liste des Bundesliga-Spitzenreiters. Im Werben um das spanische Talent sollen die Münchner sogar schon einen Schritt weiter sein als die Konkurrenz.

Die Bayern sind mit ihrem Interesse allerdings nicht alleine. Aus der Premier League solle Nottingham Forest und Newcastle United den 23-Jährigen ganz genau im Blick haben.