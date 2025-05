Bayer Leverkusen: Pikante Xhaka-Ankündigung – macht auch er den Abflug?

Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Pierro Hincapie, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Patrick Schick, Victor Boniface – alle diese Spieler haben Bayer Leverkusen bereits verlassen, stehen kurz vor einem Wechsel oder könnten die Werkself in den kommenden Wochen noch verlassen. Gemeinsam mit dem Abgang von Xabi Alonso steht der Meister von 2024 vor einem XXL-Umbruch.

Ein Akteur, der in jedem Fall bleiben und weiterhin ein Gesicht der Mannschaft sein soll, ist Granit Xhaka. Der Routinier ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Werkself. Umso überraschender kommen nun die Aussagen des Mittelfeldakteurs! Verlässt auch er Bayer Leverkusen in diesem Sommer?

Bayer Leverkusen: Xhaka spricht plötzlich über Basel-Comeback

Denker und Lenker des Spiels, Mentalitätsspieler und absoluter Anführer – Xhaka war für Alonso auf und neben dem Platz ein wichtiger Akteur. An seiner Rolle in der Mannschaft dürfte auch der Trainerwechsel nichts ändern. Und doch spricht der 32-Jährige aus dem Nichts über einen Wechsel.

Diese Worte überraschen nicht nur in Leverkusen! Bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant am Samstag (24. Mai) in Basel ergriff Xhaka selbst das Stadion-Mikro – und versprach seine Rückkehr zu seinem Herzens- und Jugendklub. Von 2003 bis 2012 durchlief er sämtliche Jugendteams des Schweizer Top-Klubs, ehe es nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach ging.

„Ich kann euch eines sagen: Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier“, sagte der Kapitän der Schweizer Nationalelf. Die Basel-Fans hatten solche Worte überhaupt nicht erwartet und rasteten völlig aus. Doch geht es bei diesen Aussagen wirklich um einen Wechsel in diesem Sommer?

Xhaka-Rückkehr nach Basel vorerst nicht geplant

Laut „Bild“ ist ein Blitz-Comeback in Basel in naher Zukunft nicht geplant. Xhakas Vertrag läuft noch drei Jahre und der Routinier fühle sich bei Bayer Leverkusen pudelwohl. Xhaka pflegt noch gute Kontakte nach Basel, sein Traum, eines Tages zurückzukehren und dort seine Karriere zu beenden, ist definitiv vorhanden. Aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das bestätigte auch Basel-Boss David Degen.

„Wir haben uns bisher noch gar nicht mit dem Thema befasst. An dem Punkt, an dem Granit momentan in seiner Karriere steht, ist das auch nicht angebracht“, so Degen. Eine Basel-Rückkehr ist derzeit also kein Thema.

Alle Fans von Bayer Leverkusen können also vorerst durchatmen. Xhaka wird die Werkself in diesem Sommer wohl nicht verlassen. Dafür müsste schon ein ganz dickes Angebot eintrudeln. Xhaka soll weiterhin eine wichtige Säule für Leverkusen sein.