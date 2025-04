Bayer Leverkusen: Star-Abgang! Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Bayer Leverkusen steht vor einem wilden Transfer-Sommer! Einige Leistungsträger wie Jonathan Tah, Piero Hincapie, Jeremie Frimpong, Alessandro Grimaldo oder Victor Boniface könnten den Verein verlassen. Ein Umbruch der Werkself bahnt sich an.

Neben Tah, der den Verein sicher verlassen wird, soll nun auch der zweite Sommer-Abgang schon feststehen: Double-Sieger Jonas Hofmann wird Bayer Leverkusen wohl verlassen. Der Offensiv-Spieler sieht seine Zukunft nicht mehr beim amtierenden Meister.

Bayer Leverkusen: Hofmann vor Sommer-Abgang

12 Einsätze, drei Torbeteiligungen und sechs Startelf-Chancen – das sind die bitteren Zahlen von Hofmann in dieser Saison. Der gebürtige Heidelberger war 2023 von Borussia Mönchengladbach zur Werkself gewechselt. Im vergangenen Jahr war er ein wichtiger Bestandteil des Erfolgsteams, gewann das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Während er in der letzten Saison noch mit 20 Torbeteiligungen in 46 Pflichtspielen glänzen konnte, setzt Bayer-Coach Xabi Alonso in dieser Saison überhaupt nicht mehr auf Hofmann. Sein letzter Startelfeinsatz war Anfang November.

Daher haben sich in den vergangenen Wochen die Gerüchte rund um einen Wechsel Hofmanns im Sommer gehäuft. Wie „Bild“ berichtet, hat Hofmann jetzt die Wechsel-Erlaubnis von den Verantwortlichen der Werkself erhalten und ist bereits auf der Suche nach einem neuen Klub.

Bundesliga-Wechsel oder erstes Intermezzo im Ausland?

Wie und wo es für den 32-Jährigen ab Sommer weitergeht, ist noch nicht bekannt. Bisher kickte er in der Bundesliga für den BVB, Mainz 05, Gladbach und Leverkusen. Kommt ein fünfter Verein hinzu? Hofmann wird mit seiner Familie und seinem Berater Dr. Marco Gutfleisch die Optionen ausloten und im Laufe der nächsten Wochen eine Entscheidung treffen.

Bislang spielte Hofmann ausschließlich in Deutschland – ob er nun noch einmal den Schritt ins Ausland wagt? Fakt ist: Seine Zeit in Leverkusen wird in wenigen Wochen enden. Nach nur zwei Jahren ist bei der Werkself Schluss.