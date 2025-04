Bayer Leverkusen atmet auf – Hammer-Nachricht gibt neue Hoffnung

Sechs Punkte hat Bayer Leverkusen Rückstand auf den FC Bayern München. Bei noch sechs zu absolvierenden Spielen ist es durchaus möglich, dass die Werkself dem deutschen Rekordmeister noch einmal richtig gefährlich werden kann. Jetzt gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer im Kampf um den Titel.

Es war ein dicker Schock für Bayer Leverkusen, als sich Superstar Florian Wirtz im Spiel gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foul von Mitchell Weiser schwer verletzte. Vier Wochen fehlt der deutsche Nationalspieler schon. Doch nun gibt es gute Nachrichten von dem Youngster.

Bayer Leverkusen: Wirtz-Comeback steht kurz bevor

Wirtz ist zurück! Der Offensivstar hat sich am Dienstag (8. April) erstmals seit seiner Verletzung im Teamtraining zurückgemeldet. Seine Sprunggelenksverletzung hat er also tatsächlich schneller überwunden, als gedacht. Jetzt geht es mit großen Schritten in Richtung Comeback.

Der 21-Jährige hat das gesamte Training der Werkself absolviert, stand auch in den Spielformen mit auf dem Platz und zauberte in gewohnter Manier – allerdings agierte er noch als neutraler Spieler ohne Zweikämpfe und Körperkontakt.

Das allerletzte Risiko möchte Bayer also wohl noch nicht eingehen. Doch im Training waren keine Probleme mit dem rechten Knöchel zu erkennen. Schon bald könnten die Fans ihren Superstar also wieder auf dem Rasen sehen. Doch wann wird er sein Comeback tatsächlich geben?

Wirtz schon gegen Union wieder dabei?

In der Woche vor dem Spiel in Heidenheim (1:0) hatte Bayer-Coach Xabi Alonso gesagt, dass Wirtz schon gegen Union Berlin (Samstag, 12. April, 15.30 Uhr) wieder im Kader stehen könnte, sofern im Training kein Rückschlag passieren würden. Davon ist derzeit nicht auszugehen. Gegen die Berliner könnte er also tatsächlich wieder auf der Bank sitzen.

Im Schlussspurt um die deutsche Meisterschaft könnte Wirtz also doch noch ein entscheidender Faktor werden. Schließlich werden die Bayern noch eine gewisse Zeit auf ihren Superstar Jamal Musiala verzichten. Doch können Wirtz und Co. die Bayern wirklich noch abfangen?