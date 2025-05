Bayer Leverkusen nimmt Hradecky-Ersatz ins Visier – kommt ein Ex-Bundesliga-Keeper?

Bayer Leverkusens Team wird ab der kommenden Saison komplett auf den Kopf gestellt. Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong – allesamt Leistungsträger, die den Verein entweder verlassen haben oder noch verlassen werden.

Jetzt betrifft der Umbruch auch noch eine weitere Position. Der aktuelle Kapitän und Stammtorwart Lukas Hradecky ist mittlerweile 35 Jahre alt. Die Bayer-Bosse suchen daher einen Nachfolger, der langfristig die Nummer 1 sein kann. Dabei richtet sich der Fokus auf den niederländischen Nationalkeeper Mark Flekken, der aktuell beim FC Brentford in der Premier League unter Vertrag steht.

Mark Flekken im Visier von Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen arbeitet laut „Kicker“ schon seit mehreren Wochen intensiv an einer Verpflichtung von Mark Flekken. Der 1,94 Meter große Schlussmann erfüllt alle Anforderungen, die Bayer an seinen neuen Stammtorhüter stellt. Ein Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen würde Flekken die Möglichkeit bieten, in der Champions League zu spielen. Auch sportlich passt er perfekt zum Wunschprofil des Vereins: Er bringt schon Erfahrung mit, gilt als spielstarker Torhüter und hat eine starke Saison mit 39 Einsätzen in England hinter sich.

Eine Einigung zwischen den Vereinen gibt es noch nicht. Brentford müsste zuerst selbst einen Ersatz für Flekken finden. Die Ablösesumme könnte laut Medienberichten bei rund 15 Millionen Euro liegen.

Wichtiger Punkt spricht für Flekken

Da Flekken im Rahmen der UEFA-Regeln als Local Player gilt, würde er einen wichtigen Platz im Bayer-Kader einnehmen. Bayer 04 Leverkusen verliert im Sommer voraussichtlich zwei wichtige Spieler, die in Deutschland ausgebildet wurden: Jonathan Tah steht vor einem Wechsel zum FC Bayern, und Florian Wirtz befindet sich in Verhandlungen mit dem FC Liverpool. Der mögliche Wechsel von Flekken hilft Bayer 04 Leverkusen in dieser Hinsicht, da er einen Teil seiner Jugendzeit in Deutschland verbracht hat.

Ein weiterer Pluspunkt: Mark Flekken teilt sich die gleiche Berateragentur wie Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag. Diese Verbindung könnte für Bayer 04 Leverkusen den entscheidenden Vorteil im Rennen um den niederländischen Keeper ausmachen. Ob es zur Verpflichtung kommt, hängt jedoch auch davon ab, ob Brentford bereit ist, Flekken ziehen zu lassen.

